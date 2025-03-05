الدنمارك تعلق على تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جدد فيها دعمه لـ ضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغضب في الدنمارك، خاصة أنها تتمتع بالحكم الذاتي التابع للدنمارك.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أول تعليق لـ الدنمارك علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها ضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا، في تصعيد لهجته تجاه الحكومة الدنماركية التي رفضت بشدة فكرة الاستحواذ على جزيرة جرينلاند الاستراتيجية الغنية بالموارد.

الدنمارك تعلق تصريحات ترامب بشأن ضم جزيرة جرينلاند لـ أمريكا

علق وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، علي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جدد فيها دعمه لـ ضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس قائلا: "إن ذلك لن يتحقق".

ترامب

وذكر وزير الدفاع الدنماركي قائلا: "الاتجاه الذي ستسير فيه جرينلاند سيقرره الجرينلانديون"، لافتًا إلى أن ترامب عبّر عن تأييده لتقرير سكان الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، مصيرهم.

وجدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الكونجرس، صباح اليوم الأربعاء، دعمه لانضمام جرينلاند إلى الولايات المتحدة، وشدد على أهمية الجزيرة للأمن القومي والعالمي.

ترامب يوجه رسالة لشعب جزيرة جرينلاند

وأشار ترامب إلى أنه يحمل رسالة لشعب جزيرة جرينلاند، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحقهم في تحديد مستقبلهم.

وأضاف ترامب: "إذا اختار شعب جزيرة جرينلاند ذلك، فنحن نرحب بكم في الولايات المتحدة الأمريكية"

كما تعهد ترامب لشعب جزيرة جرينلاند قائلًا: "أمريكا ستضمن سلامتكم وستساعدكم على أن تصبحوا أغنياء، وسنعمل معًا على رفع جزيرة جرينلاند إلى آفاق غير متوقعة".

ترامب: نحتاج إلى جزيرة جرينلاند من أجل أمننا القومي

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحتاج إلى جزيرة جرينلاند من أجل أمننا القومي وكذلك الأمن الدولي، ونحن بصدد العمل مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة الحصول عليها، وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

أهمية جزيرة جرينلاند

وتمتع جزيرة جرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، بالحكم الذاتي التابع للدنمارك، وكان جزء منها لأكثر من 6 قرون، ويرتبط بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، ويستضيف قاعدة كبيرة للقوات الجوية الأمريكية.

ويعيش في جزيرة جرينلاند أكثر من 56 ألف نسمة، يتحدث الكثير منهم اللغة الدنماركية، إلا أن اللغة الرسمية هي "كالاليسوت"، التي تنتمي للغات الإينويتية.

ترامب

ولم يكن ترامب أول من فكر في شراء جزيرة جرينلاند، فالفكرة تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر، عندما كان أندرو جونسون رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

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