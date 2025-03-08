رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني.. تحذير من امتلاك السلاح النووي

ترامب يسعى لاتفاق جديد مع إيران..وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في محاولة لإبرام اتفاق جديد مع طهران يحد من برنامجها النووي المتقدم، وذلك كبديل للاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى، ويستعرض الموجز تفاصيل تصريحات ترامب

وسائل الإعلام الإيرانية تلتقط التصريح

نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تصريحات ترامب التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس نيوز"، رغم عدم تأكيد مكتب خامنئي استلام أي رسالة، ومن المقرر بث المقابلة كاملة يوم الأحد.

رد فعل خامنئي غير معروف

لا يزال من غير الواضح كيف سيتفاعل المرشد الإيراني البالغ من العمر 85 عامًا مع الرسالة، خاصةً أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان يُبقي مراسلاته مع خامنئي سرية قبل التوصل إلى اتفاق 2015.

تحذيرات أمريكية وإسرائيلية لإيران

تأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، في ظل استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من الاستخدام العسكري.

تصريحات ترامب حول المفاوضات

أكد ترامب خلال المقابلة أنه كتب إلى خامنئي قائلاً: "آمل أن تتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون شيئًا فظيعًا"، وأضاف أنه أرسل الرسالة يوم الخميس، وهو ما أكده البيت الأبيض لاحقًا، مشيرًا إلى أن الهدف هو استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

رسالة تفاوض أم تهديد؟

أعرب ترامب عن تفضيله للحل الدبلوماسي، لكنه لم يستبعد التدخل العسكري في حال فشل المفاوضات، مؤكدًا أن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي.

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