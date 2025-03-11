المحكمة العليا الأمريكية تواجه أجندة ترامب الداخلية بقرارات حاسمة

دونالد ترامب.. في تطور جديد يعكس الصدام المستمر بين القضاء الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمين رئيسيين بشأن السياسات الداخلية التي سعى ترامب إلى تنفيذها خلال فترة رئاسته. المزيد من التفاصيل يسردها الموجز في التقرير التالي.

رفض منح ترامب سلطات مطلقة

دونالد ترامب.. ذكرت الصحف الأمريكية أن المحكمة العليا لم تستجب لطلبات إدارة ترامب، حيث رفض القضاة منحها السلطة المطلقة التي سعت إليها في بعض القضايا المتعلقة بالحكومة الفيدرالية. ويأتي هذا القرار ليؤكد على توازن القوى بين السلطات في الولايات المتحدة، ومنع أي تجاوز قد يخل بهذا التوازن.

إقالة مسؤولي الرقابة تحت المجهر

دونالد ترامب.. في قضية أخرى، وجهت المحكمة العليا صفعة جديدة لإدارة ترامب برفضها الموقف الجمهوري الذي كان يمنح البيت الأبيض سلطة فورية لإقالة رؤساء المكاتب الرقابية. هذا القرار يعني أن المؤسسات الرقابية ستظل تتمتع باستقلاليتها، بعيدًا عن التأثيرات السياسية المباشرة، مما يعزز الشفافية في العمل الحكومي.

تباطؤ في حجب المساعدات الخارجية

دونالد ترامب.. في خطوة أخرى، أبطأت المحكمة الجهود التي كانت تهدف إلى منع الإفراج عن ملياري دولار من المساعدات الخارجية. هذا القرار يعكس رؤية المحكمة للحفاظ على التزامات الولايات المتحدة الدولية، وعدم السماح للإدارة السابقة بالتصرف بشكل منفرد في هذا الملف الحساس.

تداعيات القرارات على إرث ترامب السياسي

ورغم هذه الانتكاسات القانونية، يرى بعض المحللين أن الخسائر القصيرة الأجل لإدارة ترامب قد لا تؤثر بشكل كبير على نفوذه السياسي، حيث يظل شخصية محورية في المشهد السياسي الأمريكي. ومع ذلك، فإن قرارات المحكمة تؤكد أن التعديلات التي حاول فرضها على النظام الفيدرالي تواجه تحديات قانونية قد تعيق تنفيذها بالكامل.

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