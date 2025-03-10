ترامب يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة المعادن المتوقع توقيعها مع زيلينسكي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل جديدة تتعلق بـ صفقة المعادن التي كانت سيتم توقيعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكان من المقرر أن يتم توقيع صفقة المعادن خلال زيارة زيلينسكي الأخيرة لـ الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه وقعت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني وانتهت بطرد الأخير من البيت الأبيض دون توقيع صفقة المعادن.

ترامب يكشف تفاصيل جديدة بشأن صفقة المعادن

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي التفاصيل الجديدة التي كشفها ترامب بشأن مستقبل صفقة المعادن، وهل سيوافق زيلينسكي عل توقيعها.

ترامب

ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا ستوقع على صفقة المعادن مشيرًا إلى أنه يرغب في السلام، بينما هم لم يظهروا ذلك بالقدر المطلوب.

ترامب: زيلينسكي سيتوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن مع أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيتوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن مع الولايات المتحدة، بينما اتهمه باستغلال إدارة سلفه، جو بايدن، للحصول على المساعدات العسـ ـكرية بسهولة.

وأضاف ترامب، في مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" أن زيلينسكي كان "جاحدًا" في اجتماعهما المثير للجدل بالبيت الأبيض في 28 فبراير الماضي، الذي أدى إلى عرقلة صفقة المعادن، ودبلوماسية وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

ترامب يتوقع موافقة زيلينسكي علي التوقيع علي صفقة المعادن

وفيما يتعلق بتوقعات ترامب لعودة زيلينسكي للتوقيع على صفقة المعادن، قال ترامب "نعم، أعتقد ذلك، هذا سيحدث"، مردفاً: "زيلينسكي أخذ أموالاً من هذا البلد في عهد بايدن كما تُؤخذ الحلوى من الأطفال، ولا أعتقد أنه ممتن لذلك".

وتقول إدارة ترامب إن صفقة المعادن المقترحة، تمثل التزاماً اقتصادياً أمريكياً بأمن كييف، بينما يضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني للموافقة على وقف إطـ ـلاق النـ ـار مع روسيا.

ترامب: مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في جرينلاند

من ناحية اخري، قال ترامب: "نحن مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات في جرينلاند لخلق فرص عمل جديدة".

ترامب

ترامب: أمريكا تدعم حق شعب جرينلاند في تقرير مستقبله

وتابع ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة حق شعب جرينلاند في تقرير مستقبله، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن مشروع قانون تمويل الحكومة لتجنب الإغلاق سوف يتم تمريره.

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