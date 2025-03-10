مبعوث ترامب لشؤون الأسرى يكشف مفاجآت مثيرة بشأن محادثاته مع حماس

كشف مبعوث ترامب لشؤون الأسرى آدم بولر، تفاصيل مثيرة تتعلق بمحادثاته المباشرة مع حركة حماس بشأن الأسرى، ومستقبل الحركة في غـ ـزة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي الكواليس الخـ ـطيرة والمثيرة التي كشفها مبعوث ترامب لشؤون الأسرى بشأن محادثاته مع حركة حماس.

كواليس محادثات مبعوث ترامب لشؤون الأسرى مع حماس

قال مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إن حركة حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، ونزع السـ ـلاح، وعدم التدخل في السياسة.

حماس تطلق سراح الأسرى

وتحدث مبعوث ترامب لشؤون الأسرى، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائـ ـيلي عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول محادثاته المباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

مبعوث ترامب: حماس عرضت صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح الأسرى

وأشار مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إلى أن حركة حماس عرضت صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى، ونزع سـ ـلاحها، وعدم التدخل في السياسة، مقابل وقف إطـ ـلاق نـ ـار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات.

مبعوث ترامب: المحادثات مع حماس بشأن الأسرى كانت مفيدة

وقال مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إن المحادثات الأمريكية مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غـ ـزة كانت مفيدة جدًا، ولم يستبعد عقد لقاءات إضافية مع حركة حماس.

وأضاف مبعوث ترامب لشؤون الأسرى أنه "يتفهم "الفـ ـزع والقـ ـلق الذي عبر عنه المسؤول الإسرائـ ـيلي رون ديرمر بشأن التواصل المباشرمع الحركة، لكنه أكد أنه كان لديه هدف واضح في محادثاته.

وأشار مبعوث ترامب لشؤون الأسرى إلى أن اجتماعاته مع قادة حماس في الأيام القليلة الماضية كانت تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة بهدف إنهاء القـ ـتال.

مبعوث ترامب: محادثاتي مع حماس تسعى إلى تحديد الغاية النهائية للحركة

وتابع مبعوث ترامب لشؤون الأسرى: "نحن الولايات المتحدة، لسنا عملاء لإسرائـ ـيل، لدينا مصالح محددة في اللعبة، ما أردت إنجازه هو بدء بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية، وأردت أن أقول لحماس: "ما الغاية التي تريدون الوصول إليها؟".

وتعارضت المناقشات بين مبعوث ترامب لشؤون الأسرى وحركة حماس مع سياسة واشنطن التي استمرت لعقود ضد التفاوض مع الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية منظمات إرهـ ـابية.

حركة حماس

ومن المقرر أن يصل مبعوثون أمريكيون إلى المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة.

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