تفاصيل المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة خلال مفاوضتها مع حماس

كشف مصدر فلسطيني، الخميس، عن المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة لحركة حماس خلال المفاوضات التاريخية التي تجري بين الجانبين للمرة الأولى منذ سنوات بحسب سكاي نيوز عربية، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ماهو مقترح واشنطن لحماس

و أوضح المصدر إن واشنطن عرضت على حماس الإفراج عن 10 رهائن أحياء مقابل تمديد الهدنة بغزة لمدة 60 يوما وفتح المعابر واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة أن "واشنطن طلبت من حماس اطلاق سراح عشرة رهائن من اصل 25 من الاحياء مقابل تمديد وقف اطلاق النار لمدة ستين يوم وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية ومصير القوات الإسرائيلية على طول محور فلادلفيا".

وتابعت أن "حركة حماس لا تزال تدرس ردها على المقترح الأمريكي ".



وكان مسؤول في حركة حماس قد أكد لوكالة "فرانس برس" إجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، تناولت الإفراج عن رهائن أميركيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.



محادثات غير مسبوقة منذ عهد كلينتون

وبدورها أكدت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن مسؤولين أمريكيين قد أجروا "محادثات ومناقشات مستمرة" مع مسؤولين من حماس، متخلين بذلك عن سياسة أمريكية عمرها 28 عاماً منذ تصنيف واشنطن لحماس كحركة إرهابية منذ عام 1997 .

و أشارت إلى إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر لديه تفويض بالحديث مباشرة مع حماس.

و كان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة و التوصل إلى إتفاق أوسع لوقف دائم لإطلاق النار و إنهاء الحرب.

و أشار الموقع إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، يخوض مباحثات مكثفة مع حماس، تعد هى الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية في عهد الرئيس كلينتون عام 1997 أي منذ 28 عاماً .

وقد إستضافت العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الماضية عدة لقاءات بين بوهلر ومسؤولين من حماس .

و لافتت المصادر إلى أنه على رغم من أن تلك المباحثات جرت بعد مشاورات أمريكية إسرائيلية ، إلا أن إسرائيل علمت ببعض تفاصيل المحادثات عبر وسطاء أخرين.

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