للمرة الأولى منذ 28 عاماً واشنطن تجري مباحثات مع حماس

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة و التوصل إلى إتفاق أوسع لوقف دائم لإطلاق النار و إنهاء الحرب المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



المحادثات الأولى منذ 28 عاماً

و أشار الموقع إلى أن المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر، يخوض مباحثات مكثفة مع حماس، تعد هى الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة حماس كمنظمة إرهابية في عهد الرئيس كلينتون عام 1997 أي منذ 28 عاماً .



وقد إستضافت العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الماضية عدة لقاءات بين بوهلر ومسؤولين من حماس .



و لافتت المصادر إلى أنه على رغم من أن تلك المباحثات جرت بعد مشاورات أمريكية إسرائيلية ، إلا أن إسرائيل علمت ببعض تفاصيل المحادثات عبر وسطاء أخرين.

ماذا دار في كواليس تلك المباحثات

و كشفت المصادر أن المحادثات ركزت على إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين ، مضيفةً أن تلك المسألة تعد جزءً رئيسياً من مهمة بوهلر كمبعوث لشؤون الرهائن.

كما شملت المناقشات إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل إطلاق جميع الرهائن المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يتم التوصل إلى إتفاق بعد.

خطة ويتكوف شرط إسرائيل قبل أي محادثات

هذا و كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأنه من المقرر أن توافق تل أبيب على إجراء محادثات مع حركة حماس لكن على أساس خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف فقط.

فيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب مستعدة لعدم إستئناف القتال في غزة لبضعة أيام أخرى.

وأشار أحد المسؤولين الإسرائيلين إلى أنه سيكون بالإمكان بدء المفاوضات بمجرد موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي.

و أشارت الصحيفة إلى إن وقف المساعدات عن القطاع هي خطوة تُمكن الحكومة الإسرائيلية من حصد بعض ردود الأفعال الإيجابية من قِبل قاعدتها اليمينية المتطرفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن زيارة ويتكوف للمنطقة نهاية الأسبوع الجاري قد تساهم في إنقاذ المفاوضات، منوهاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن إسرائيل تستعد لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات.

فيما رفضت حركة حماس، مقترح ويتكوف إذ ترى الحركة أن المقترح الأمريكي هو بمثابة تمديد للمرحلة الأولى من الإتفاق التي انتهت عند منتصف الليلة السابقة، متهمةً إسرائيل بالسعي لضمان إطلاق سراح الرهائن دون الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأكد مسؤولون في الحركة لوكالة فرانس برس رفضهم لـ "الاقتراح الإسرائيلي الحالي بتمديد المرحلة الأولى" وأن لا مفاوضات جارية حالياً بشأن المرحلة الثانية منه.

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