ترامب يثير القلق لدى شعب جرينلاند قبيل الإنتخابات البرلمانية

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالته إلى شعب جزيرة جرينلاند بدعم فكرته للإنضمام إلى الولايات المتحدة وذلك قبيل ساعات من توجه شعب جرينلاند إلى مراكز الاقتراع، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب لشعب جرينلاند: نحن مستعدون إستثمار مليارات الدولارات لأجلكم

و تعهد ترامب في منشور له عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" التي يملكها ، بإستثمار مليارات الدولارات لتوفير وظائف جديدة

و أضاف سنجعلكم أثرياء، وإذا اخترتم هذا، نرحب بأن تكونوا جزءً من الأمة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره فقد شارك إيلون ماسك، المسئول المقرب من ترامب ، ذلك المنشور عبر منصة إكس التي يمتلكها، مما ساهم في إنتشار الدعوة الرئاسية على نطاق أوسع.

رد شعب جرينلاند

وشهدت الفترة الماضية ردود أفعال تتأرجح بين تعاظم روح التحدي وزيادة الشعور بالهوية الوطنية والقلق في نفس الوقت لدى سكان جرينلاند إزاء تصريحات ترامب

كما ساهمت تصريحات ترامب في إعادة النقاش حول إستقلال الجزيرة المحتمل عن الدنمارك، التي تتولى إدارة الشؤون الخارجية والدفاعية للإقليم الغني بالموارد.



رئيس وزراء جرينلاند : لم تتغير وجهة نظري تجاه ترامب

بدوره فق. أعرب رئيس وزراء جرينلاند موتى إيجيدي عن أن موقفه الواضح والناقد لترامب لم يتغير حتى اليوم.

جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه قبل يوم الإنتخابات البرلمانية المقررة لها غداً الثلاثاء.

و أوضح إيجيدي لهيئة الإذاعة الدنماركية : " الأشياء التي تحدث الآن في العالم تجعلني قلقا للغاية، أن نظام العالم يتداعي على الكثير من الأصعدة وربما يكون هناك رئيس في الولايات المتحدة الذي لا يمكن توقع تصرفاته للغاية وبهذه الطريقة يضمن قلق الناس".



وأضاف "نستحق أن نُعامل بإحترام.. ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي فعل هذا منذ تولى المنصب". ولم يتضح ما إذا كان اللقاء قد أجري قبل منشور ترامب أو بعده.

و يصوت سكان جرينلاند الثلاثاء في الإنتخابات البرلمانية من أجل إنتخاب 31 نائبا وسط مخاوف السكان من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الراغب في ضم أكبر جزيرة في العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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