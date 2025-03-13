درة بعد تصدرها للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياتها

تصدر اسم الفنانة درة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما شاركت جمهورها أمس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور جديدة لها.

إطلالة درة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، بجانب بعض المعلومات عنها، تألقت درة في الصور فقد كانت مرتدية قفطانًا أنيقًا باللون الأخضر، وحذاء باللون الأسود، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.

إطلالة درة



معلومات عن درة

هي درة إبراهيم زروق، ولدت يوم 13 يناير عام 1980 في تونس، وقامت بدراسة الحقوق في جامعة القديس يوسف، ثم أكملت دراستها العليا في لبنان وحصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية، وعرفت درة بإجادتها لثلاث لغات هم العربية، الإنجليزية، والفرنسية.

بداية درة الفنية

أحبت درة الفن منذ صغرها لذا انضمت لفرقة "التياترو" المسرحية التي أسسها المخرج توفيق الجبالي، و بعد ذلك في مسرحية "مجنون"، التي كانت أول تجربة مسرحية حقيقية لها، ثم بدأت مسيرتها في الدراما التونسية بمسلسلي "حسابات وعقابات" و"مكتوب"، لكن نقطة تحولها الكبرى جاءت عندما شاركت في فيلم "هي فوضى" للمخرج يوسف شاهين، والذي كان بوابة دخولها لعالم الفن في مصر حيث جعلها محط أنظار الجمهور والنقاد.

أبرز أعمال درة الدرامية

شاركت درة زروق في العديد من المسلسلات، ومن أبرزها: "بالشمع الأحمر"، "خاص جداً"، "لحظات حرجة"، "فؤش"، "العار"، "الريان"، "آدم"، "موجة حارة"، "رحيل مع الشمس"، "زي الورد"، "سجن النسا"، "صديق العمر"، "ظرف أسود"، "نصيبي وقسمتك"، "بعد البداية"، "ليالي الحلمية"، و"الخروج"، وغيرها من الأعمال.

إطلالة درة

وقدمت درة زروق العديد من الأدوار المتنوعة في السينما، فقد تألقت عام 2007 في فيلم "الأولى في الغرام"، "الحب كده"، و"هي فوضى"، وفي عام 2008 شاركت في "جنينة الأسماك"، "ليلة البيبي دول"، و"كلاشنكوف"، وبين 2010 و2014، فقدمت أفلامًا مميزة وهي "المسافر"، "تك بوم"، "بابا"، "مصور قتيل"، "حفلة منتصف الليل"، "المعدية"، و"حديد"، كما شاركت في فيلم "كوليسيوم" عام 2003، التي جسدت خلاله دور سيدة الإمبراطورية، وظهرت في الفيلم الفرنسي "رحلة لويزا" عام 2005، من إخراج باتريك فولسون.

حياتها الشخصية

في يوم3 نوفمبر عام 2020، تزوجت درة زروق من رجل الأعمال هاني سعد، في حفل زفاف فاخر حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، واكتسبت الفنانة درة زروق شهرة كبيرة في العالم العربي بفضل موهبتها الفريدة وإطلالاتها الأنيقة.

وتشارك درة في دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي يحمل اسم"كدبة بيضا" ويذاع على راديو "نجوم إف إم"، وتدور قصته في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام، ومن إخراج إيهاب منير.

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