أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة العاشرة.. ميار تتزوج محمد رسميًا وينتهي بالطلاق السريع

تصاعدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة العاشرة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه



شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه، العديد من التطورات المشوقة، حيث حاول أشرف عبد الباقي إصلاح علاقته بعايدة رياض بعد أن غادرت منزله، حرصًا على ألا تكتشف بناته زواجهما حيث زارها ليعتذر عن تصرفه وطلب منها مسامحته، بل وعزم محمود عزب "عم نصر" على العشاء معهما، رغم أن الأخير كان يحبها منذ طفولتها ورغم أن زواج أشرف عبد الباقي من عايدة جاء بسبب ضغوط ابنها الذي يخشاه الجميع، إلا أنه يحاول التعامل مع الموقف.

على الجانب الآخر، اكتشفت ميار، التي تؤدي دورها مي عز الدين، في الحلقة السابقة أن طليقها دياب كان متزوجًا عليها، مما دفعها إلى إعادة التفكير في حياتها العاطفية.

في الحلقة العاشرة، تطورت علاقتها بمحمد، الذي يجسده آسر ياسين، وتزوجا رسميًا هذه المرة، حيث حجز لها غرفة في أحد الفنادق، وقضيا وقتًا سعيدًا معًا، حتى رقصا احتفالًا بارتباطهما.

مسلسل قلبي ومفتاحه

مشاهدة مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11

لكن السعادة لم تدم طويلًا، إذ كان طليقها أسعد يراقبها عبر رجاله دون أن يتمكن من الوصول إليها، وهو ما أثار قلقها بشدة.

وفي النهاية، اتخذت ميار قرارًا صادمًا، حيث طلبت الطلاق من محمد بعد يوم واحد فقط من زواجهما، خوفًا من أن يستغل طليقها الموقف لأخذ ابنها منها، لتضع بذلك حدًا لعلاقة لم تستطع الاستمرار فيها رغم الحب الذي جمعها بمحمد.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

مسلسل قلبي ومفتاحه

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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