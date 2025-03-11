مواعيد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الحادية عشر بعد تصدره المشهد الدرامي

يستمر مسلسل "سيد الناس", بطولة النجم عمرو سعد, في تحقيق نجاح كبير، حيث يترقب الجمهور عرض الحلقة السابعة بفارغ الصبر. ومن المقرر أن تُعرض الحلقة على عدة قنوات وفقًا للمواعيد التالية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد إعادة عرض مسلسل سيد الناس

MBCمصر : الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإماراتMBC مصر (إعادة أولى): الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، 2:30 صباحًا بتوقيت السعودية، 3:30 صباحًا بتوقيت الإماراتMBC العراق: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراقمواعيد إعادة الحلقة السابعة من "سيد الناسMBC مصر: الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر 2: الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس

شهدت الحلقات السابقة تطورات مثيرة، حيث تصاعدت حدة الصراع بين الشخصيات، مما زاد من ترقب المشاهدين لما ستكشف عنه الحلقة السابعة من مفاجآت جديدة.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

المسلسل يضم نخبة من النجوم، على رأسهم عمرو سعد في دور الجارحي, خالد الصاوي في دور الحاج رشدي, إلهام شاهين في دور اعتماد, وأحمد رزق في دور عفيفي. كما يشارك في البطولة أحمد زاهر, ريم مصطفى, منة فضالي, وإنجي المقدم, ليقدموا معًا قصة مشوقة وأحداثًا درامية متصاعدة تحبس الأنفاس، فهل تحمل الحلقة القادمة مفاجآت غير متوقعة؟

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