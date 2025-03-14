موعد عرض مسلسل حكيم باشا وأحداث الحلقة 13.. تفاصيل مشوقة

يستمر مسلسل "حكيم باشا" في جذب أنظار الجمهور خلال الموسم الرمضاني، حيث ينتظر عشاق الدراما بفارغ الصبر تطورات الحلقة الـ 13، التي تشهد منعطفًا جديدًا في الصراع العائلي، وسط تصاعد التوتر بين حكيم، الذي يجسد شخصيته النجم مصطفى شعبان، وأبناء عمومته المتربصين به.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مواعيد عرض وإعادة مسلسل "حكيم باشا"

قناة CBC

العرض الأول: 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: 12:15 صباحًا

الإعادة الثانية: 3:00 مساءً

قناة CBC دراما

العرض الأول: 9:00 مساءً

الإعادة الأولى: 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 6:00 صباحًا

الإعادة الثالثة: 10:30 صباحًا

قناة الحياة

العرض الأول: 9:30 مساءً

الإعادة الأولى: 2:30 صباحًا

الإعادة الثانية: 9:30 صباحًا

الإعادة الثالثة: 1:15 ظهرًا

كما يُعرض المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية.

قصة مسلسل "حكيم باشا"

تدور الأحداث في أجواء درامية صعيدية مشوقة، حيث يجد حكيم نفسه في قلب صراع عائلي شرس بعدما يتولى إدارة تجارة الآثار التي كانت تحت سيطرة عمه. وسرعان ما يكتشف أن أقرب الناس إليه يحيكون المؤامرات للإطاحة به، وسط أجواء مليئة بالمكائد والخيانات التي تهدد استقرار العائلة بأكملها.

أبطال مسلسل "حكيم باشا"

يضم المسلسل كوكبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم:مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

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