أحمد حاتم: أجري في أوقات فراغ كان 15 ألف جنيه

كشف الفنان أحمد حاتم عن الأرقام الأبرز في حياتها وذلك في برنامج " أرقام مع النجوم" مع إيناس سلامة الشواف، المُذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

وقال أحمد حاتم إنه كان رياضي ويهتم بالسباحة منذ صغره وحصل على 84% في الثانوية العامة بسبب تفوقه الرياضي لكنه دخل الجامعة في سن ١٦ عاما أصغر من زملائه.

أحمد حاتم يتحدث عن الإيرادات



وأشار أحمد حاتم إلى أنه يهتم بأرقام الإيرادات وقاعات العرض كاملة العدد لكن أرقام التريند ليست دائما حقيقية.



وكشف أحمد حاتم عن اهتمامه بأرقام أجره وترتيب اسمه على الأفيش لأنها كلها تفاصيل مهمة لصالح العمل، ولكن في بعض الأحيان يغلب العقل على المصلحة.



وأوضح أحمد حاتم أنه قدم فيلم أوقات فراغ وهو طالبا في الجامعة وكان أول أعماله ونال عنه أجر ١٥ ألف جنيه، وظل لمدة 10 أعوام يتأنى في اختياراته لتقديم عمل يرضيه حتى قدم فيلم الهرم الرابع عام 2016.



وأشار أحمد حاتم إلى أنه يحب حوالي 7 أعمال في حياته ويعتبرها علامة فارقة، موضحا أن بعض الأعمال تستغرق وقتا طويلا في تصويرها مثل شهد السفرة في مسلسل اخواتي الذي استغرق تصويره يوما كاملا.

كما كشف أحمد حاتم عن تصوير مسلسله "عمر أفندي على مدار عام ونصف، وله مسلسل آخر من إنتاج السبكي تم تصويره نصف مشاهده وتأجيل النصف الآخر منذ حوالي سنتين بسبب حمل بطلته كارمن بصيبص.

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