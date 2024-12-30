موعد عرض مسلسل إقامة جبرية.. تعرف على التفاصيل الكاملة لشخصيات أبطاله

مسلسل إقامة جبرية، من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف، فهو يمثل أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد، وهو عمل درامي مخصص للعرض على المنصات الرقمية وتحديداً منصة Watch it.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية، أعلنت منصة "Watch It" الناقلة للعمل أن الحلقة الأولى من مسلسل "إقامة جبرية" ستُعرض بشكل رسمي يوم 8 يناير المقبل، ويعتبر هذا العمل هو أول إنتاج تقوم المنصة بعرضه في العام الجديد، أما عن مواعيده فسيتم عرض حلقتين منه بشكل أسبوعي يوم الأربعاء فقط.

مسلسل إقامة جبرية

البرومو الرسمي لمسلسل إقامة جبرية

وخلال البرومو الرسمي الذي نشرته المنصة، ظهرت الفنانة هنا الزاهد برفقة الفنان محمد الشرنوبي، وقد تبين وجود علاقة حب بينهما، ثم يظهر أن هنا الزاهد تفقد محمد الشرنوبي وتقترب من والدته صابرين في محاولة لاكتشاف الحقيقة.

سيطر الغموض على البرومو، حيث ظهرت هنا الزاهد وهي تمر بانهيار عصبي وتحطم زجاج سيارة، وبعدها تتعرض لهجوم حاد من أشخاص مجهولين.

وشاركت منصة "Watch It" البرومو الرسمي عبر حسابها على إنستجرام، مع تعليق: "صدمة واحدة كانت كفيلة إنها تهز سلمى وتغير كل حاجة في حياتها، مسلسل إقامة جبرية من إنتاج WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير".

مسلسل إقامة جبرية

تلعب هنا الزاهد خلال أحداث مسلسل إقامة جبرية شخصية "سلمى"، التي تظهر بدور دكتورة صيدلانية تواجه مشكلة في التعامل مع الرجال، لكنها مع مرور الوقت تقابل دكتورة نفسية وهي صابرين والدة محمد الشرنوبي لكي تساعدها في تجاوز أزمتها، وسرعان ما تجد سلمى نفسها في ورطة بعد اتهامها بجريمة قتل زوجها، مما يفتح المجال لعدد من الأحداث المشوقة والمليئة بالغموض.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم، منهم محمد الشرنوبي الذي يجسد دور بطل عالمي في السباحة، وهو ابن الفنانة صابرين، وثراء جبيل التي تظهر بدور صديقة هنا الزاهد وهي تمتلك مركز لتربية الكلاب، وجلا هشام التي تجسد دور ابنة صديقة صابرين، وأحمد حاتم الذي يلعب دور ضيف شرف وهو الزوج الذي سيتم قتله خلال الأحداث، وعايدة رياض التي تجسد دور سيدة كفيفة، بجانب محمود البزاوي، لطيفة أحمد، حازم إيهاب، وآخرون من النجوم.

هنا الزاهد

أعمال فنية جديدة تنتظر عرضها هنا الزاهد

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد، حالياً عرض أحدث أعمالها الفنية وهي فيلم "الشاطر" الذي يلعب النجم أمير كرارة بطولته وهذا أول تعاون سينمائي لهما، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويشارك معهم في بطولته مصطفى غريب، عادل كرم، وآخرون من النجوم، ومن المقرر عرضه في عام 2025.

كما تنتظر أيضاً عرض فيلم "ريستارت" الذي تشارك به مع النجم تامر حسني، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2025، وهذا العمل يمثل التعاون الثاني لهما بعد نجاح فيلم "بحبك" الذي عرض خلال 2022، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت، وغيرهم.

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