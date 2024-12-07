فنانات تعرضن للتنمر بسبب الشكل والاطلالات.. وآخرهم هنا الزاهد

ليست هنا الزاهد الوحيدة التي تعرضت للتنمر من قبل الجمهور فهناك العديد من الفنانات التي تعرضن لذلك وكرهوا السوشيال ميديا وابتعدوا عنها لفترات طويلة.



يعرض موقع الموجز أسماء أبرز الفنانات التي تعرضن للتنمر من الجمهور سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي في السطور التالية:

هنا الزاهد



تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن تعرضها للتنمر عند بتظية مشوارها الفني بسبب صوتها كانوا بيقولوا" صوتها مش لائق على شكلها"، وذلك أثناء لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي".

هنا الزاهد



أروي جودة

تعرضت أروى جودة للتنمر بسبب اكتسابها وزنا في إحدى الفترات مما دفعها إلى الابتعاد عن السوشيال ميديا وآخرهم أثناء ظهورها في مسلسل "نعمة الافوكاتو" العام الماضي عندما لاحظ الجمهور ظهورها بشكل مختلف مما جعلها تخرج عن صمتها وتوضح أنها كانت مريضة وتأخذ أدوية.

أروي جودة

مايان السيد

كذلك الفنانة مايان السيد حيث تحدثت عن تعرضها للتنمر بعد نشرها مقطع فيديو طريف مع صديقاتها، مما جعلها تفكر في الابتعاد عن الوسط، بسبب بعض التعليقات والتي جاءت كالآتي: انتي مش بتعملي شغل خالص، انتي ضحكتك وحشة، انتي حوله، انتي تخينة او انتي خسيتي بزيادة" مما جعلها تلجأ للايف كوتش لكي تستعيد توازنها من جديد.

مايان السيد

سلمي أبو ضيف

ومن أبرز النجوم الذى تعرضوا للتنمر بشكل عنيف خلال الفترة الماضية، هى الفنانة سلمي أبو ضيف وذلك خضوعها لجلسة تصوير أثناء فترة حملها ، مما أثار الكثير من النقد ما بين قلة ووزنها وحملها.

سلمي أبو ضيف

كندة علوش

وفى وقت لاحق ، خرجت الفنانة كندة علوش عن صمتها بعد التنمر الذى تعرضت له بسبب الزيادة المفاجئة فى وزنها خلال فترة عالجها من سرطان الثدي ، مؤكدة أن التعليقات أذيتها بشكل كبير.

كندة علوش

رامي جمال

وتعرض أيضا الفنان رامي جمال للتنمر الشديد على السوشيال ميديا بعد إصابته بمرض البهاق حيث وجد العديد من التعليقات السلبية التى تطالبه بالتوقف عن الغناء والتركيز على العلاج او إخفاء مرضه.

رامي جمال

أمينة خليل

ومن النجوم الذى تعرضوا للنقد أيضا هى الفنانة أمينة خليل وذلك بسبب طول أنفها ، وردت أمينة فى عدة تصاريح سابقة أنها تحب شكلها ولم تفكر فى اللجوء لعملية تجميل حتى لا تتعرض للخطر.

أمينة خليل

أسماء جلال

وتعرضت الفنانة أسماء جلال لعدة انتقادات، حيث شبهها بعض المتابعين بأنها النسخة المطابقة للفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون.

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