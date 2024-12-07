هنا الزاهد تكشف للجمهور حقيقة إرتباطها بـ ‎أحمد حاتم

مؤخراً تم تداول شائعات عن أرتباط الفنانة هنا الزاهد بالفنان أحمد حاتم ، لتخرج هنا الزاهد وترد علي هذه الشائعات .

ويرصد لكم موقع الموجز تصريحات هنا الزاهد عن حقيقة إرتباطها بالفنان أحمد حاتم ، والأعمال القادمة للفنانة هنا الزاهد .

هنا الزاهد توضح حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم

كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة ما تردد بشأن ارتباطها بالفنان أحمد حاتم عقب انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فهمي.

وأوضحت هنا خلال ظهورها في برنامج مع ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: "أحمد حاتم زميلي وصديقي، وأحب العمل معه جدًا. من أبرز أعمالنا المشتركة فيلم قصة حب، الذي نال إعجاب الجمهور بفضل الكيمياء والطاقة الإيجابية بيننا. ومع ذلك، لا توجد أي علاقة عاطفية تجمعنا."

هنا الزاهد وأحمد حاتم

هنا الزاهد تتحدث عن ذكريات دراستها

على صعيد آخر، تناولت هنا بعض تفاصيل حياتها الدراسية، حيث تحدثت عن معاناتها مع الرسوب في فترة معينة. وقالت: "أختي فرح نصحتني بعدم المذاكرة حتى تقرر والدتي إعادتي إلى مدرستي القديمة. كنت أحقق درجات صفرية في جميع المواد، وحتى عندما كنت أدخل الفصل، كانت المعلمة تعلم أنني لا أحضر الواجب، فكانت تطلب مني الوقوف بالخلف. وبالفعل، نجحت الخطة، وعادت والدتي بي إلى المدرسة القديمة."

وأضافت هنا أنها تشعر بالراحة عندما تفضفض، لكنها أحيانًا تقول أشياء قد تُفهم بشكل خاطئ. وأكدت: "مشكلتي أنني متسرعة وعفوية جدًا، وهذا أوقعني في مشكلات كثيرة. رغم طيبتي، إلا أنني عصبية، والطعام هو الشيء الوحيد الذي يهدئني."

أحمد حاتم وهنا الزاهد

أحدث أعمال هنا الزاهد



يترقب جمهور الفنانة هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد إقامة جبرية، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، حيث تقدم دورًا بعيدًا عن الكوميديا والرومانسية التي اعتادها الجمهور.

تفاصيل مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية



أعلنت شركة "Watch It" المنتجة للمسلسل أن عرضه سيبدأ في 12 ديسمبر المقبل عبر المنصة الرقمية "Watch It". المسلسل مكون من 10 حلقات تُعرض بمعدل حلقة أسبوعيًا.

قصة مسلسل إقامة جبرية



تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص يجدون أنفسهم محتجزين في غرفة واحدة. ومع تصاعد الأحداث، تنشأ الخلافات بينهم وتزداد تعقيدًا.

تجسد هنا الزاهد دور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية مع الرجال، بينما تلعب الفنانة صابرين دور الطبيبة التي تحاول مساعدتها في تجاوز أزمتها. كما يشارك الفنان محمد الشرنوبي في المسلسل بدور سباح عالمي.

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