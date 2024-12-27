قبل عرضه.. تعرف علي تفاصيل مسلسل إقامة جبرية والقنوات الناقلة

يتأهب الجمهور بحماسة لمتابعة مسلسل إقامة جبرية، الذي يمثل أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد في عمل درامي مخصص للمنصات الرقمية. العمل يشكل محطة فارقة في مسيرة هنا الفنية، حيث بدأت منصة "Watch It" بالترويج له على نطاق واسع تمهيدًا لعرضه المرتقب في الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل اقامة جبرية يَعِد المشاهدين برحلة مشوقة تجمع بين الدراما الإنسانية والغموض، في تجربة لا تُفوت.

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اقامة جبرية والقنوات الناقلة وتفاصيل العمل .

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اقامة جبرية

كشفت منصة "Watch It" عن موعد انطلاق مسلسل اقامة جبرية، حيث تقرر عرض الحلقة الأولى رسميًا في 8 يناير القادم. المسلسل يُعرض بحلقتين أسبوعيًا يوم الأربعاء، مما يمنح الجمهور فرصة للتفاعل مع تطور الأحداث بتمعن واهتمام.

تفاصيل البرومو الرسمي مسلسل اقامة جبرية

ظهر البرومو الرسمي مسلسل اقامة جبرية بتوقيع منصة "Watch It"، حيث اجتمعت هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي في مشاهد حملت طابع الغموض والإثارة. تسلط البرومو الضوء على علاقة حب تجمع بين الشخصيتين قبل أن تتطور الأمور بشكل مأساوي، لتفقد البطلة زوجها وتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، متقربة من والدته التي تجسدها الفنانة صابرين.

اللقطات حملت مشاهد توتر وعاطفة، حيث ظهرت هنا في حالة انهيار عصبي، محطمة زجاج سيارة، قبل أن تتعرض لهجوم من أشخاص مجهولين، مما زاد من التشويق. البرومو الذي نشرته المنصة عبر حسابها على "إنستغرام" علق عليه القائمون: "صدمة واحدة كانت كفيلة تهز سلمى وتغير حياتها، مسلسل إقامة جبرية من إنتاج WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير".

مسلسل إقامة جبرية

حبكة درامية مليئة بالغموض

يحكي مسلسل "إقامة جبرية" قصة صيدلانية، تلعب دورها هنا الزاهد، تواجه صدمة نفسية قوية إثر وفاة زوجها في ظروف غامضة. تلجأ البطلة إلى طبيبة نفسية، تجسدها صابرين، لكن الأحداث تنقلب بشكل غير متوقع، لتجد نفسها متورطة في جريمة قتل غامضة.

يمزج العمل بين الدراما الإنسانية والإثارة النفسية، مستعرضًا مشاعر متناقضة من الألم والشك، ليُبقي المشاهد في حالة ترقب مستمر. يسلط المسلسل الضوء على العلاقات الإنسانية وتأثير الأزمات على مساراتها، مما يقدم تجربة درامية فريدة ومثيرة.

أبطال العمل

المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويجمع كوكبة من النجوم الذين أضافوا أبعادًا مميزة للشخصيات:

هنا الزاهد: في دور الصيدلانية المحاطة بالغموض.

صابرين: تؤدي دور الطبيبة النفسية التي تحمل مفتاحًا للعديد من أسرار القصة.

محمد الشرنوبي: في دور سباح عالمي تربطه علاقة خاصة بالبطلة.

عايدة رياض: تقدم شخصية سيدة كفيفة تسهم في كشف خبايا القصة.

أحمد حاتم: يظهر كضيف شرف في دور الزوج الذي تحيط وفاته العديد من الأسئلة.

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