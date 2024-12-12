موعد عرض مسلسل إقامة جبرية .. تعرف على تفاصيل شخصيات أبطاله

مسلسل إقامة جبرية هو العمل الذي ينتظره الجمهور، وتلعب بطولته الفنانة هنا الزاهد، وقد بدأت منصة "Watch It" في الترويج له، خلال الفترة الماضية، يُعتبر هذا المسلسل خطوة جديدة في مشوار هنا الزاهد لأنه أول بطولة مطلقة تقدمها في عمل درامي مخصص للمنصات الرقمية.

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية، قد أعلنت منصة "Watch It" عن موعد عرض المسلسل، حيث سيتم عرض أول حلقة منه في 8 يناير المقبل، ويعد هذا أول إنتاجات المنصة في العام المقبل، سيعرض المسلسل حلقتين كل أسبوع يوم الأربعاء.

صابرين إقامة جبرية

تفاصيل شخصيات أبطال العمل

تلعب هنا الزاهد شخصية صيدلانية في مسلسل إقامة جبرية، وتتعرض لصدمة نفسية شديدة بعد وفاة زوجها، مما يدفعها إلى اللجوء لطبيبة نفسية تُجسد شخصيتها الفنانة صابرين، ومع تطور الأحداث، تجد هنا الزاهد نفسها متورطة في جريمة مقتل زوجها، وبسبب ذلك يتم حبسها وسط سلسلة من الأحداث المفاجئة.

هنا الزاهد إقامة جبرية

صابرين تجسد دور والدة محمد الشرنوبي، الذي يظهر في المسلسل كبطل عالمي في السباحة، تلعب ثراء جبيل دور صديقة هنا الزاهد المقربة، التي تمتلك مركز لتربية الكلاب، بينما تجسد جلا هشام دور ابنة صديقة صابرين، التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب بموقف معين، كما يظهر أحمد حاتم ضيف شرف في دور زوج هنا الزاهد الذي يتعرض للقتل في بداية الأحداث، فيما تلعب عايدة رياض دور سيدة كفيفة ولها دور محوري في القصة.

يجمع مسلسل إقامة جبرية، بين مشاعر الألم والشك والبحث عن الحقيقة، مما يعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية التي تتصاعد بسبب المأساة والجريمة، والمسلسل يتكون من عشر حلقات، من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج، وهو بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، لطيفة أحمد، ثراء جبيل، حازم إيهاب، بجانب ضيف الشرف أحمد حاتم.

هنا الزاهد

أحدث أعمال هنا الزاهد

على جانب آخر، تواصل هنا الزاهد تصوير مشاهد فيلمها الجديد "الشاطر" مع النجم أمير كرارة، وهذا التعاون الأول بينهما، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويُعرض في إطار أكشن كوميدي بمشاركة نجوم مثل مصطفى غريب، عادل كرم، وغيرهم من النجوم، ومن المقرر أن يتم عرضه في عام 2025.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أفلامها"ريستارت" مع تامر حسني خلال موسم عيد الفطر 2025، والذي يمثل التعاون الثاني بينهما بعد النجاح الكبير لفيلم "بحبك" في عام 2022، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، محمد ثروت، وآخرون من النجوم.

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