موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

تدخل الفنانة هنا الزاهد مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية من خلال بطولة مسلسل إقامة جبرية، الذي يُعرض حصريًا على منصة "Watch It" ويمثل المسلسل نقلة نوعية في مسارها الفني كأول بطولة مطلقة لها، حيث تسعى من خلاله إلى تقديم تجربة درامية مميزة تلائم جمهور المنصات الرقمية.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية وكافة التفاصيل حول العمل خلال السطور التالية.

مسلسل إقامة جبرية

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية

أعلنت منصة "Watch It" عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية، حيث سيبدأ بثه يوم الأربعاء 8 يناير 2024، مع عرض حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء.

يعتمد مسلسل إقامة جبرية على أسلوب العرض التدريجي لإبقاء المشاهدين في حالة من التشويق والترقب المستمر.

مسلسل إقامة جبرية

قصة مثيرة وأحداث مليئة بالغموض في إقامة جبرية

يتناول مسلسل إقامة جبرية قصة صيدلانية، تجسد شخصيتها هنا الزاهد، تواجه صدمة نفسية عميقة بعد وفاة زوجها في ظروف غامضة حيث تلجأ البطلة إلى طبيبة نفسية، تؤدي دورها الفنانة صابرين، بحثًا عن الدعم النفسي، لكن الأحداث تأخذ منعطفًا خطيرًا حين تجد نفسها متورطة في جريمة قتل.

يُسلط العمل الضوء على قضايا إنسانية معقدة تجمع بين مشاعر الألم والشك ومحاولات كشف الحقيقة.

ويطرح المسلسل تساؤلات حول العلاقات الإنسانية وتأثير الأزمات عليها، مما يجعله تجربة درامية غنية بالتفاصيل.

أبطال مسلسل إقامة جبرية وأدوارهم

مسلسل إقامة جبرية من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويضم نخبة من النجوم الذين يقدمون أدوارًا مميزة:

• هنا الزاهد: البطلة التي تجسد دور الصيدلانية المتورطة في جريمة قتل.

هنا الزاهد

• صابرين: تلعب دور الطبيبة النفسية التي تقدم الدعم للبطلة.

صابرين

• محمد الشرنوبي: يظهر كبطل عالمي في رياضة السباحة.

محمد الشرنوبي

• عايدة رياض: تقدم دور سيدة كفيفة تلعب دورًا محوريًا في كشف الغموض.

عايدة رياض

• ثراء جبيل: تجسد صديقة البطلة المقربة، وتدير مركزًا لتربية الكلاب.

ثراء جبيل

• جلا هشام: تؤدي دور ابنة صديقة صابرين، والتي تقلب الموازين.

جلا هشام

• أحمد حاتم: يظهر كضيف شرف في دور الزوج المقتول.

أحمد حاتم

مشاريع أخرى للفنانة هنا الزاهد

بالتوازي مع استعدادها لعرض "إقامة جبرية"، تعمل هنا الزاهد على تصوير فيلم "الشاطر" مع الفنان أمير كرارة، في أول تعاون يجمع بينهما، ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في 2025.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ريستارت" مع الفنان تامر حسني خلال موسم عيد الفطر 2025، يمثل الفيلم التعاون الثاني بينهما بعد فيلم "بحبك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في 2022.

اقرأ أيضًا:

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

بعد طرح البرومو التشويقي .. تعرف على موعد وتفاصيل مسلسل إقامة جبرية

