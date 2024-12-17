تعرف على موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر عرض مسلسل إقامة جبرية، الذي تخوض فيه الفنانة هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في عمل درامي مخصص للمنصات الرقمية، والمسلسل يمثل مرحلة مهمة في مشوارها الفني، وقد بدأت منصة "Watch It" الترويج له بشكل مكثف استعدادًا لعرضه.

موعد عرض مسلسل اقامة جبرية وعدد الحلقات

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل إقامة جبرية،أعلنت منصة "Watch It" خلال الفترة الماضية أن المسلسل سيبدأ عرضه في 8 يناير المقبل، ليكون أول إنتاجاتها للعام الجديد، وسيتم عرض حلقتين أسبوعيًا كل يوم أربعاء، مما يمنح المشاهدين فرصة التعمق في أحداثه المثيرة.

مسلسل إقامة جبرية

قصة مسلسل إقامة جبرية

تلعب هنا الزاهد دور صيدلانية تمر بصدمة نفسية عميقة عقب وفاة زوجها، لذا تطلب المساعدة من طبيبة نفسية، تقوم بدورها الفنانة صابرين، ومع تصاعد الأحداث تجد البطلة نفسها متورطة في جريمة قتل زوجها، لتدخل في أحداث مليئة بالغموض والمفاجآت.

أدوار الشخصيات في مسلسل إقامة جبرية

صابرين: تجسد دور والدة محمد الشرنوبي، الذي يظهر كبطل عالمي في رياضة السباحة. ثراء جبيل: تلعب دور صديقة البطلة المقربة، والتي تمتلك مركزًا لتربية الكلاب. جلا هشام: تؤدي دور ابنة صديقة صابرين، التي تتسبب في قلب الموازين. أحمد حاتم: يظهر كضيف شرف في دور الزوج المقتول. عايدة رياض: تقدم شخصية سيدة كفيفة تلعب دورًا محوريًا في القصة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

الإنتاج وفريق عمل مسلسل إقامة جبرية

يتألف مسلسل إقامة جبرية، من 10 حلقات تجمع بين مشاعر الألم، الشك، ومحاولة كشف الحقيقة، مما يجسد تعقيدات العلاقات الإنسانية التي تتأزم بفعل المأساة والجريمة، المسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج، وبطولة مجموعة مميزة من النجوم مثل: هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، لطيفة أحمد، ثراء جبيل، وحازم إيهاب.

هنا الزاهد

مشاريع هنا الزاهد السينمائية القادمة

إلى جانب مسلسلها، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلمها الجديد "الشاطر" مع النجم أمير كرارة، في أول تعاون يجمع بينهما، الفيلم من تأليف وإخراج أحمد الجندي، وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، بمشاركة نجوم مثل مصطفى غريب وعادل كرم، ومن المقرر عرضه في عام 2025.

كما ترتقب هنا الزاهد، عرض فيلم "ريستارت" مع النجم تامر حسني خلال موسم عيد الفطر 2025، الفيلم يمثل التعاون الثاني بينهما بعد نجاح فيلمهما "بحبك" الذي عرض عام 2022، العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وبطولة مجموعة من النجوم، منهم باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت.

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