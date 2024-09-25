الغموض والإثارة يسيطران على شخصيات مسلسل إقامة جبرية.. إليك التفاصيل

تصدراسم مسلسل إقامة جبرية بطولة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، مؤشر البحث جوجل بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي الأول للعمل، إذ يتضمن البرومو لمحات من أحداث المسلسل التي تتسم بالغموض والإثارة، حيث يتداخل بين الشخصيات توتر وتهديدات تعكس حالة من القلق، ولذلك يستعرض موقع " الموجز " تفاصيل شخصيات إقامة جبرية.

إقامة جبرية

تفاصيل أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي تشويقي حول شخصية صيدلانية تعاني من أزمات نفسية، وبطل العالم في السباحة، وطبيبة نفسية، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدى المنصات.

أبطال إقامة جبرية

يشارك في بطولة مسلسل إقامة جبرية ،الفنانة هنا الزاهد ، والفنان محمد الشرنوبي ، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، ولطيفة أحمد، مع ظهور خاص للفنان أحمد حاتم، وكوكبة كبيرة من النجوم، المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويعالج موضوعات اجتماعية نفسية.

تفاصيل شخصية هنا الزاهد

تلعب الفنانة هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية، دور طبيبة صيدلانية تعاني من أزمات نفسية في التعامل مع الرجال، وتهرب من الدخول في آي علاقة حب.

تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي في مسلسل إقامة جبرية

يلعب الفنان محمد الشرنوبي شخصية بطل العالم في السباحة ويقع في حب هنا الزاهد الطبيبة الصيدلانية التي تعاني من مشاكل نفسية وتعالجها والدته الفنانة صابرين.

تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل إقامة جبرية

في تصريحاتها الصحفية، أوضحت صابرين أنها تؤدي دور طبيبة نفسية في "إقامة جبرية"، حيث تسعى لعلاج بعض الشخصيات، ولكن تتعرض لبعض الأزمات خلال الأحداث.

واعتبرت صابرين أن دورها هذا مختلف تمامًا عن شخصيتها في مسلسل "مسار إجباري"، مما كان دافعًا رئيسيًا لمشاركتها في العمل

أعمال هنا الزاهد على شاشات السينما قريبًا

وفي سياق آخر، تنتظر الزاهد أيضًا عرض فيلمها الجديد "ريستارت" الذي يشارك في بطولته تامر حسني وباسم سمرة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الفطر عام 2025، مع توقعات بتحقيقه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بفضل النجاح السابق الذي حققه الثنائي في فيلم "بحبك.

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