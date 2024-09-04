تفاصيل أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "ملكة زمانك"

طرح الفنان محمد الشرنوبي أغنيته الجديدة بعنوان "ملكة زمانك" عبر منصة يوتيوب، على الرغم من الأزمات التي تواجهه، تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الأزمات مع شركة الإنتاج التي كان متعاقدًا معها سابقًا، مما أثار العديد من التساؤلات حول حقوق نشر أغانيه وإمكانية حذفها من المنصات المختلفة، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

تفاصيل أغنية "ملكة زمانك"

أغنية "ملكة زمانك" من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، وتتناول الأغنية مشاعر الحزن والأسى الناتجة عن فراق الأحبة. كلمات الأغنية تعكس صراعًا داخليًا بين التمسك بالماضي والواقع الحالي، حيث يغني الشرنوبي: "الحال ده يعني يرضي مين، مش كان زمانا كويسين... ليه اختارتي نغيب دا أنا كنت هكون واحد بدالك واسهر ليالي يعني هيعيش الجاي لحالي، ملكيش فيه نصيب". تعكس هذه الكلمات مشاعر الشرنوبي وتوضح حالة الشجن التي يمر بها.

أزمة الشرنوبي مع سارة الطباخ

الشرنوبي

تحدث محمد الشرنوبي عن الأزمة التي يواجهها مع المنتجة سارة الطباخ، حيث أكد أنه يمر بموقف مشابه لما تمر به الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا فيما يتعلق بحذف الأغاني من موقع يوتيوب. وصرح الشرنوبي عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "أكتر حد في الفترة دي حاسس بشيرين هو أنا، لأن بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معاها". وأضاف أن المحكمة أصدرت حكمًا بانتهاء عقده مع الشركة منذ سنتين، ولكن الشركة لا تزال تعترض على هذا الحكم وتطالب بحقوقها.

الشرنوبي

التأكيد على انتهاء التعاقد

أوضح الشرنوبي أنه حصل على ثلاثة أحكام قضائية تؤكد انتهاء عقده مع الشركة، وأنه حاليًا غير ملتزم بأي التزامات قانونية تجاهها. أشار أيضًا إلى أنه يعمل الآن مع شركة مزيكا، وهي من أكبر شركات الإنتاج في الوطن العربي، مما يؤكد موقفه القانوني السليم. قال: "الناس دي اتأكدت إن كل حاجة انتهت وإني معنديش التزامات، لأي شركة تانية ومضينا مع بعض وابتدينا نشتغل".

محمد الشرنوبي بعد الأزمة

بالرغم من كل هذه التحديات، يظهر أن محمد الشرنوبي مصمم على مواصلة مشواره الفني دون توقف. طرح أغنية "ملكة زمانك" في هذا التوقيت يشير إلى عزمه على التغلب على الصعوبات والمضي قدمًا في مسيرته الفنية. يبقى السؤال الآن، كيف ستؤثر هذه الأزمات على مستقبل الشرنوبي الفني؟ وهل سيستمر في تقديم أعمال جديدة رغم كل ما يواجهه؟

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