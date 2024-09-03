بعد أزمة حذف أغانيه.. محمد الشرنوبي يستعد لطرح أجدد اغنياته "ملكة زماني"

تصدر إسم الفنان الشاب محمد الشرنوبي تريند جوجل الفترة الماضية، بعد حذف اغانية منذ 5 سنوات وهي نفس المشكله التي تتعرض لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، لذلك قرر طرح أجدد أغنياته الأسبوع المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ملكة زماني لـ محمد الشرنوبي

وأعلن الفنان محمد الشرنوبي عن استعداده لطرح أغنية "ملكة زماني" وهي ضمن مجموعة أغاني وتعد ملكة زماني هي الأبرز، من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، و الأغنية تدور في إطار رومانسي، متمنيًا أن تنال اعجاب الجميع.

محمد الشرنوبي

أزمة حذف أغاني محمد الشرنوبي

يعرض لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة لأزمة حذف أغاني محمد الشرنوبي.

الفنان محمد الشرنوبي أنهى كل إجراءاته القانونية وعقده انتهى مع شركة الإنتاج السابقة بتاريخ 24/5/2022 بعد صدور حكم قضائي بانتهاء تعاقده.

محمد الشرنوبي

وسبق وقال المنتج محمد جابر: أكيد بيحصل خسارة لينا لكن هنحل الموضوع قريب وموقف الشرنوبي القانوني قوي جدًا وإحنا موقعناش معاه عقد إلا لما خلص كل مشاكله مع شركته السابقة، ولكن المسؤولين في شركة الإنتاج السابقة ما زالت تغلق الأغاني، رغم انتهاء العقود بينها وبين الشرنوبي حتى بعد أحكام القضاء التي أعادت 4 أغاني ليه كان تم حذفها.. ونحن نحترم القانون ونثق في القضاء العادل الذي سيعيد الحق إلى أصحابه، من محاولات عرقلة مسيرة الفنان.

القصة الكامله لأزمة حذف أغاني محمد الشرنوبي

خرج الفنان محمد الشرنوبي وتحدث عن أزمة حذف أغانيه من خلال فيديو عبر حسابه على إنستجرام : أكتر حد في الفترة دي حاسس بشيرين هو أنا، لأن بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معاها، ومن سنتين وكام شهر بالظبط طلع حكم بالقضاء بانتهاء عقدي، وطلعت الشركة تقول لأ، وأنا طلعت أقول آه، لحد ما طلع 3 أحكام تأكدت أن العقد انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات بأي شكل.

وأستكمل: أكتر حاجة بتثبت أني بشتغل في التمثيل وماضي مع شركة من أهم شركات الوطن العربي وهي شركة مزيكا للمنتج محسن جابر، ودي شركة كبيرة وعندها شؤون قانونية وبتراجع ورق اللى بيشتغل معاهم، فالناس دي اتأكدت إن كل حاجة انتهت وإني معنديش التزامات، لأي شركة تانية ومضينا مع بعض وابتدينا نشتغل.

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