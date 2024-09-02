خناقة علي واحدة ونص.. أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ..  القصة كاملة

كشف الفنان محمد الشرنوبي، بالأمس عن أزمته مع المنتجة سارة الطباخ، عبر مقطع فيديو أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث محمد الشرنوبي عن الصراع الدائم بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، عبر فيديو قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يرصد موقع " الموجز" القصة الكاملة في التقرير التالي.

محمد الشرنوبي

أزمة الشرنوبي وسارة الطباخ

كما تحدث الشرنوبي عن أزمة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا، حيث قدم لها كل الدعم والمحبة، وشبه أزمته بنفس أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال الفنان محمد الشرنوبي، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"،: "أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ في الشركة اللي كنت ماضي معها، لحد ما طلع 3 أحكام تؤكد إن العقد معاها انتهى خلاص ومعنديش أي التزامات مع أي شركة إنتاج"

وتابع: "المشكلة اللي بتواجهنا دلوقتي إن الأغاني بتفضل موجودة على منصات الموسيقى، ولكن في ثغرة في موقع يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، لأن الثغرة دي معمولة عشان تحمي حقوق الناس".

وواصل الشرنوبيْ حديثه : "الثغرة دي استغلتها سارة الطباخ أول مرة في أغنية اسمها قلبي ارتاح نزلتها واتحذفت ورجعت تاني على يوتيوب لما أنا كسبت القضية، تكررت مرة تانية في أغنية إيه اللذاذة دي، وأغنية إنتي الحياة، وكل الأغاني اتحذفت ورجعت تاني، وأخر حاجة حصلت في أغنية استغنينا واتشالت مع على يوتيوب".



الحرب على محمد الشرنوبي



أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن خطبته من المنتجة سارة الطباخ في يوم 13 يونيو عام 2019، ولم تكتمل الخطوبة حيث أعلن الشرنوبي بفسخ الخطوبة في يومو21 يوليو من نفس العام .

أوضح الشرنوبي وقتها بعدم إلتزام شركة المنتجة سارة الطباخ ببنود التعاقد بينهما، ثم أرسلت الطباخ انذرات لشركات الإنتاج بعدم التعاون معه، وأصبحت الحرب كبيرة بينهما في ساحات المحاكم وتدخل نقابة المهن الموسيقية.

خسارة الشرنوبي أعمال فنية

الشرنوبي

استمرت سارة الطباخ في الحرب والصراع مع محمد الشرنوبي، حيث حررت عدة محاضر ضده وانذرات تمنعه من المشاركة الفنية في السينما والمسرح ومهرجانات فنية.

ومن الأعمال التي منع الشرنوبي، المشاركة فيها، مثل فيلم " فرقة خبرة"، ومسرحية "ياما في الجراب"، ومهرجان الموسيقى العربية .



حكم القضاء

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية في يوم

14 سبتمبر 2023، حكم برفض الدعوى المقامة من المنتجة سارة الطباخ ضد الفنان محمد الشرنوبي، وذلك بعد إثبات عدم أحقية الشركة المنتجة في المطالبة بحقوق من الشرنوبي، جاء ذلك الحكم بعد أن أثبت انتهاء عقده بتاريخ 1 سبتمبر عام 2017 .

أحكام غيابية

كما صدرت أحكام غيابية بحبس المنتجة سارة الطباخ بتهمة تبديد امواله، كما تقدمت الطباخ ببلاغ رسمي اتهمت به الشرنوبي بسرقة "سكوتر"

أحدث أعمال محمد الشرنوبي

الشرنوبي

تعاقد الفنان محمد الشرنوبي في يناير الماضي، مع المنتج محمد جابر، لطرح أعمال غنائية جديدة، وكانت أولى أغانيه بعنوان "كان نفسي".

كما طرح الشرنوبي، أغنية " استغنينا " التي تم إصدارها في عيد الأضحى الماضي عبر المنصات الرقمية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إلهامي دايمة.

وأصدر الشرنوبي أغنية "ما كفاية" من كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبي وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو عيسى أسود.

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