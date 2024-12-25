موعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل إقامة جبرية

يترقب الجمهور بشغف بدء عرض مسلسل إقامة جبرية، الذي يمثل أولى بطولات الفنانة هنا الزاهد المطلقة في عمل درامي مخصص للعرض على المنصات الرقمية، هذا المسلسل يشكل مرحلة جديدة في مشوار هنا الزاهد الفني، وقامت منصة "Watch It" بالترويج له بشكل مكثف استعدادًا لعرضه خلال الأيام المقبلة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية

يكشف "الموجز" عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "إقامة جبرية"، وأعلنت منصة "Watch It"، أن المسلسل سوف يبدأ عرضه رسمياً يوم 8 يناير المقبل، ويعد هذا أول عمل للمنصة يتم عرضه خلال العام الجديد، وسوف يُعرض منه حلقتين كل أسبوع يوم الأربعاء فقط، وهذا يمنح المشاهدين فرصة للتعمق في أحداثه.

البرومو الرسمي لمسلسل إقامة جبرية

ظهرت هنا الزاهد في البرومو الرسمي لمسلسل إقامة جبرية، مع محمد الشرنوبي، حيث تبين أن هناك علاقة حب بينهما، ثم تفقد هنا محمد الشرنوبي، وتحاول الاقتراب من والدته صابرين لاكتشاف الحقيقة.

ولاحظ الجمهور الغموض الذي يطغي على البرومو الرسمي للعمل، وقد تعرضت هنا الزاهد خلال البرومو لانهيار عصبي وقامت بتحطيم زجاج سيارة ما، وبعد ذلك تعرضت لهجوم من قبل أشخاص مجهولين.

وقامت منصة "Watch It" خلال الأيام الماضية بمشاركة البرومو الرسمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقوا عليه قائلين:" صدمة واحدة كانت كفيلة إنها تهز سلمى وتغير كل حاجة في حياتها، مسلسل إقامة جبرية من إنتاج "WATCHIT" الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير".



إقامة جبرية دراما غامضة وأحداث غير متوقعة

يستعرض مسلسل "إقامة جبرية" قصة صيدلانية تجسد شخصيتها هنا الزاهد، التي تجد نفسها في مواجهة صدمة نفسية قاسية إثر وفاة زوجها في ظروف غامضة. تلجأ البطلة إلى طبيبة نفسية، تلعب دورها صابرين، في محاولة للبحث عن العون النفسي، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب، إذ تجد نفسها متورطة في جريمة قتل مثيرة للجدل.

يغوص العمل في أعماق القضايا الإنسانية، مستعرضًا مزيجًا من المشاعر المتضاربة مثل الألم والشك، مع التركيز على رحلة البحث عن الحقيقة. كما يفتح المسلسل الباب أمام تساؤلات عميقة حول العلاقات وتأثير الأزمات عليها، ليقدم تجربة درامية مشوقة ومليئة بالتفاصيل.

مسلسل إقامة جبرية

أبطال مسلسل "إقامة جبرية" وأدوارهم:

المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، ويضم نخبة من النجوم الذين يضفون طابعًا مميزًا على العمل:

هنا الزاهد: في دور الصيدلانية التي تجد نفسها في دوامة من الغموض والجريمة.

صابرين: تؤدي شخصية الطبيبة النفسية التي تمثل مرآة لدوافع البطلة ومخاوفها.

محمد الشرنوبي: يقدم دور سباح عالمي.

عايدة رياض: تلعب دور سيدة كفيفة لها دور محوري في كشف ألغاز القصة.

أحمد حاتم: يظهر كضيف شرف في دور الزوج الذي تُحيط وفاته الكثير من التساؤلات.

المسلسل يعد بمزيج مثير من التشويق، الدراما الإنسانية، والغموض الذي يجذب المشاهدين.

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