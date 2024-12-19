موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية.. تفاصيل

ينتظر الجمهور بشغف جديد عرض مسلسل إقامة جبرية، الذي يمثل أولى بطولات الفنانة هنا الزاهد المطلقة في عمل درامي مخصص للعرض على المنصات الرقمية، هذا المسلسل يشكل مرحلة جديدة في مشوار هنا الزاهد الفني، وقد قامت منصة "Watch It" بالترويج له بشكل مكثف استعدادًا لعرضه خلال الأيام المقبلة.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "إقامة جبرية"، حيث أكدت منصة "Watch It" أن المسلسل سوف يبدأ عرضه رسمياً يوم 8 يناير المقبل، ويعد هذا أول عمل للمنصة يتم عرضه خلال العام الجديد، ويعرض منع حلقتين كل أسبوع يوم الأربعاء فقط، وهذا يمنح المشاهدين فرصة للتعمق في أحداثه.

مسلسل إقامة جبرية

أبرز الملاحظات على البرومو الرسمي لمسلسل "إقامة جبرية"

في البرومو الرسمي الذي نشرته منصة Watch It، ظهرت هنا الزاهد مع محمد الشرنوبي، حيث تبين أن هناك علاقة حب بينهما، ثم تفقد هنا محمد الشرنوبي، وتحاول الاقتراب من والدته صابرين لاكتشاف الحقيقة.

طغى الغموض على البرومو الرسمي للعمل، وقد تعرضت هنا الزاهد خلال البرومو لانهيار عصبي وقامت بتحطيم زجاج سيارة ما، وبعد ذلك تعرضت لهجوم من قبل أشخاص مجهولين.

وقامت منصة "Watch It" خلال الساعات الماضية بمشاركة البرومو الرسمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقوا عليه قائلين:" صدمة واحدة كانت كفيلة إنها تهز سلمى وتغير كل حاجة في حياتها، مسلسل إقامة جبرية من إنتاج "WATCHIT" الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير".

تفاصيل شخصية هنا الزاهد

تظهر هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية" بدور سلمى، وهي دكتورة صيدلانية لديها أزمة في التعامل مع الرجال، ومع مرور الوقت تلتقي بصابرين، وهي دكتورة نفسية وتظهر أيضاً بدور والدة محمد الشرنوبي، لكي تساعدها في تجاوز أزمتها، وخلال الأحداث تجد البطلة هنا الزاهد نفسها في ورطة وهي اتهامها في جريمة قتل زوجها، وهذا يقودها إلى أحداث مليئة بالغموض والمفاجآت.

يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم مثل: محمد الشرنوبي الذي يلعب دور بطل عالمي في السباحة، وهو أيضاً نجل الفنانة صابرين، وثراء جبيل التي تلعب شخصية صديقة هنا الزاهد وهي صاحبة مركز لتربية الكلاب، وجلا هشام التي تظهر بشخصية نجلة صديقة صابرين والتي تقلب الموازين، بالإضافة إلى أحمد حاتم الذي يجسد دور ضيف شرف بشخصية الزوج المقتول، وعايدة رياض التي تلعب شخصية سيدة كفيفة ودورها محوريًا في القصة.

مسلسل إقامة جبرية

يتكون المسلسل من عشر حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فراج، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، لطيفة أحمد، ثراء جبيل، حازم إيهاب، وآخرون من النجوم.

فيلم “الشاطر”

وتواصل هنا الزاهد تصوير فيلمها الجديد "الشاطر" الذي يقوم به النجم أمير كرارة في أول تعاون سينمائي بينهما، الفيلم من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فيه نجوم مثل مصطفى غريب، عادل كرم، وآخرون من النجوم، ومن المقرر عرضه في عام 2025.

فيلم "ريستارت"

كما تشارك هنا الزاهد أيضاً في فيلم "ريستارت" مع النجم تامر حسني، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2025، وهذا يمثل التعاون الثاني بينهما عقب نجاح فيلم "بحبك" الذي تم عرضه خلال 2022، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل باسم سمرة، عصام السقا، ومحمد ثروت.

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