أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 12.. ميار تصحح خطئها وخطوبة تقلب الموازين

تصاعدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة مي عز الدين وآسر ياسين، والعمل مكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث بدأت صراعات دياب ضمن أحداث العمل.

في إطار ذلك يرصد الموجز أحداث الحلقة الثانية عشرة وكافة التفاصيل حول مسلسل قلبي ومفتاحه.



مسلسل قلبي ومفتاحه

أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه



شهدت الحلقة 12 من مسلسل قلبي ومفتاحه تطورات درامية ومفاجآت صادمة، حيث اكتشف آسر ياسين حقيقة خداع ميار (مي عز الدين)، بعدما تأكد أنها تزوجته فقط لأنها كانت بحاجة إلى محلل، مما جعله في حالة صدمة واستياء.

قرر أسعد (دياب) السفر، وقبل مغادرته سلّم أعماله إلى زوج والدته أشرف عبد الباقي، الذي بدأ العمل في المشروع بمشاركة ابنته ندى، حيث تولت الإشراف على العمل معه.

في الوقت نفسه، حاول أشرف عبد الباقي مساعدة عم نصر (محمود عزب)، الذي كان يعاني من أزمة عاطفية بعد زواج أشرف من عايدة رياض، المرأة التي كان يحبها عم نصر.

ولمواساة الرجل العجوز، قرر أشرف الترويج لمحل الطعمية الخاص به، فأرسل بلوجر شهيرة لتغطية المكان، مما أدى إلى إقبال كبير من الزبائن عليه.

أما المفاجأة الكبرى فكانت خطوبة ندى، ابنة أشرف عبد الباقي، للشاب إسماعيل (أحمد خالد صالح)، الذي كان سابقًا على علاقة بأخت أسعد وكان يستفزها بعلاقته الجديدة، مما خلق توترًا في الأحداث.

وفي مشهد مؤثر، رأت ميار (مي عز الدين) آسر ياسين وهو يوصل والدته إلى حفل الزفاف، لتقرر مواجهته والاعتذار له.

خلال حديثهما، أوضحت له أنها تحبه بالفعل، وأنها لن تعود إلى أسعد أبدًا، ليقتنع آسر بحبها ويردّها إليه بعد أن طلقها مرتين من قبل، مما يفتح بابًا جديدًا في علاقتهما.



مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يُعرض مسلسل قلبي ومفتاحه خلال شهر رمضان 2025 عبر عدة قنوات ومنصات رقمية، وجاءت المواعيد كالتالي: قناة ON حيث يكون العرض الأول في الساعة 11:00 مساءً والإعادة: الساعة 8:00 صباحًا.

كما تعرض حلقات مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة ON Drama، والعرض الأول في الساعة 9:00 مساءً والإعادة في الساعة 6:00 صباحًا.

كما يتوفر المسلسل عبر منصة Watch It الرقمية بالتزامن مع العرض التلفزيوني.

مسلسل قلبي ومفتاحه

قائمة أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه وتفاصيل الشخصيات

يضم مسلسل قلبي ومفتاحه نخبة من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين (محمد)، مي عز الدين (ميار)، دياب (أسعد)، أشرف عبد الباقي (شناوي)، أحمد خالد صالح (إسماعيل)، سما إبراهيم (ثريا)، حازم سمير، عايدة رياض (مهجة)، تقى حسام، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، أسامة أبو العطا، محمد ميزو، المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي-جوهر).

أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي اجتماعي حول ميار (مي عز الدين)، التي تواجه أزمة بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها أسعد (دياب)، ما يجعل عودتها إليه مستحيلة إلا بعد زواجها من رجل آخر.

تتصاعد الأحداث عندما تلتقي بـمحمد (آسر ياسين)، وهو سائق أوبر، حيث تنشأ بينهما علاقة معقدة تتداخل مع ظروفها الشخصية والمجتمعية.

المسلسل يقدم قصة مشوقة مليئة بالمفاجآت والصراعات العاطفية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة خلال الموسم الرمضاني.

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