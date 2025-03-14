برنامج رامز إيلون مصر ورحمة أحمد ضحية رامز جلال الليلة..الموعد وتردد القناة

تطل النجمة رحمة أحمد الليلة على جمهورها في حلقة جديدة من برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال حصريًا عبر شاشة MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان عقب الإفطار مباشرةً، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

موعد عرض وإعادة "رامز إيلون مصر"

موعد العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أذان المغرب مباشرةً.

موعد الإعادة: الساعة 2:00 بعد منتصف الليل على نفس القناة.



تردد قناة MBC مصر الناقلة للبرنامج

يمكن مشاهدة البرنامج عبر قناة MBC مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12015 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



ضحايا رامز جلال في الموسم الجديد

يواصل رامز جلال هذا الموسم استضافة مجموعة من أبرز نجوم الفن والرياضة، حيث وقع في شباكه هذا العام كل من:

من نجوم الفن: محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد العوضي، إلهام شاهين، حسام حبيب، نور النبوي، مصطفى غريب، محمد رجب، مصطفى أبو سريع.

من نجوم الكرة: حسام حسن، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.



رحمة أحمد في دراما رمضان 2025

لا يقتصر ظهور رحمة أحمد هذا الموسم على برنامج المقالب فقط، بل تشارك أيضًا في مسلسلي:

"الكابتن": بطولة أكرم حسني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول كابتن طيران يواجه مواقف غريبة بعد حادث طائرة غير متوقع.

"80 باكو": مسلسل من 15 حلقة يتناول قصة عصابة تحاول جمع 80 ألف جنيه بطرق غير مشروعة، وسط مواقف كوميدية مثيرة.



لماذا يحظى "رامز إيلون مصر" بشعبية كبيرة؟

يُعرف رامز جلال بمقالبه الجريئة التي تثير الجدل وتحقق نسب مشاهدة قياسية كل عام. ويتميز هذا الموسم بتقنيات حديثة تجعل المقلب أكثر تشويقًا ورعبًا لضيوفه، مما يزيد من حماس الجمهور لمتابعة الحلقات.

تابعوا "رامز إيلون مصر" يوميًا على MBC مصر، واستعدوا لجرعة من الضحك والمفاجآت!

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