بعد ظهوره في رامز إيلون مصر.. أبرز أزمات محمد سامي

يواصل المخرج محمد سامي تصدّر عناوين الأخبار، وهذه المرة بعد حلوله ضيفًا في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، حيث أثار الجدل مجددًا بتصريحاته الجريئة وردوده الساخرة. لكن الحقيقة أن ظهوره هذا ليس الأول في دائرة الأزمات، بل هو امتداد لمسيرة طويلة من الخلافات الحادة داخل الوسط الفني، حيث اعتاد أن يكون اسمه مقترنًا بالمشاكل مع نجوم وصناع الدراما.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

خلافه مع عمرو سعد في كواليس "سيد الناس"

شهدت كواليس مسلسل "سيد الناس" توترًا بين محمد سامي والفنان عمرو سعد، بعدما طالب الأخير بعدم تعطيل التصوير لفترات طويلة، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما. لكن عمرو سعد حاول نفي الأزمة لاحقًا بطريقة ساخرة، عبر نشر صور تجمعه بسامي وهما يرتديان "البيجاما"، مؤكدًا أن العمل سيكون من أقوى مسلسلات 2025.

أزمة غادة عبدالرازق.. محاضر رسمية واتهامات خطيرة

لم يكن خلافه مع عمرو سعد الأول، فقد سبق أن خاض معركة قانونية مع الفنانة غادة عبدالرازق أثناء تصوير مسلسل "حكاية حياة"، حيث تبادلا الاتهامات، واتهم سامي غادة بمحاولة الاعتداء عليه، بينما ردت الأخيرة بأن السبب الحقيقي للخلاف هو سوء معاملته لفريق العمل.

نسرين أمين.. أزمة بسبب مي عمر

بعد عرض مسلسل "الأسطورة"، وصف سامي الفنانة نسرين أمين بأنها "ممثلة درجة خامسة"، واتهمها بالغيرة من زوجته مي عمر، التي شاركت في العمل بدور بارز. وهو ما دفع نسرين للرد بغضب، مؤكدة أن كلامه لا أساس له من الصحة.

ياسمين صبري.. اتهامات بـ"النفسنة"

انضمت ياسمين صبري إلى قائمة الفنانين الذين دخلوا في صدام مع محمد سامي، بعد انسحابها من مسلسل "الأسطورة". حيث أكدت أن السبب هو تقليل مشاهدها لصالح مي عمر، فيما رد سامي بأنها لم تكن مناسبة للدور.

شيرين عبدالوهاب.. قطيعة لثماني سنوات

شهدت علاقة محمد سامي بالمطربة شيرين عبدالوهاب توترًا استمر لثماني سنوات، بعد تعاونهما في كليب غنائي. لكن رغم ذلك، أكد سامي مؤخرًا أنه ما زال يكن لها الاحترام ويتمنى العمل معها مجددًا.

محمد السبكي.. "خناقة مضحكة"

حتى المنتج محمد السبكي لم يسلم من خلافات محمد سامي، حيث اشتبكا خلال تصوير فيلم "ثانية واحدة" في بيروت، لكن سامي أكد لاحقًا أن العلاقة بينهما قائمة على الصداقة، ووصف الخلاف بأنه مجرد "خناقة مضحكة".

ماجد المصري.. تصريحات نارية على الهواء

وقع خلاف بين سامي وماجد المصري بسبب تصريحات الأخير عن عدم رضاه عن مسلسل "كلام على ورق"، وهو ما دفع سامي للرد بقوة، متهمًا المصري بالغيرة من نجاح زميله أحمد زاهر. ورد المصري على الهواء مباشرة بكلمة واحدة: "عيب".

مريم سعيد.. إهانة وشرط جزائي

اتهمت الفنانة مريم سعيد المخرج محمد سامي بإهانتها أثناء تصوير "نسل الأغراب"، حيث وصفها بـ"الكومبارس" وهددها بدفع شرط جزائي مليون جنيه إذا انسحبت من العمل، مما دفعها لإكمال التصوير رغم استيائها.

عفاف شعيب.. إصابة بسبب عناد سامي

خلاف آخر نشب بين محمد سامي والفنانة عفاف شعيب خلال تصوير مسلسل "آدم"، بعدما رفض توفير كرسي أو سلم لمساعدتها على الصعود لعربة الشرطة في أحد المشاهد، مما أدى إلى إصابتها ونقلها للعناية المركزة.

أنغام.. أزمة بسبب تتر "نسل الأغراب"

دخل سامي في خلاف مع المطربة أنغام، بعد أن رفض التتر الذي قدمته لمسلسله "نسل الأغراب"، وأصر على تغييره، لكنها رفضت، ما أدى إلى انسحابها من العمل.

أزمات محمد سامي.. هل هي مفتعلة؟

تكرار أزمات محمد سامي مع كبار نجوم الفن يطرح تساؤلًا: هل هو مخرج متمرد يفرض رؤيته الفنية بلا تنازلات، أم أن عناده وتدخله في تفاصيل الأعمال هو السبب الرئيسي في هذه الخلافات؟ في كل الأحوال، تبقى أزمات محمد سامي عنصرًا ثابتًا في مشواره الفني، ويبدو أن القائمة لن تتوقف عند هذا الحد.

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