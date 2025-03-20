برنامج رامز إيلون مصر ووسام أبو علي ضيف الحلقة 20

يستعد جمهور برامج المقالب في مصر والوطن العربي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك مساء اليوم الخميس، 20 مارس 2025. وتستضيف الحلقة نجم النادي الأهلي، اللاعب وسام أبو علي، في حلقة مليئة بالمفاجآت والمقالب المثيرة التي تتميز بطابع فضائي فريد هذا الموسم، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

تفاصيل حلقة اليوم مع وسام أبو علي

من المتوقع أن تكون هذه الحلقة استثنائية، حيث سيكشف خلالها اللاعب وسام أبو علي عن تفاصيل جديدة تتعلق بانتقاله إلى النادي الأهلي وأبرز محطات مسيرته الكروية. لكن المفاجأة الأكبر تكمن في المقالب الجريئة التي سيواجهها ضمن سيناريوهات غير متوقعة مليئة بالتشويق والضحك.

فكرة برنامج "رامز إيلون مصر"

يعتمد برنامج "رامز إيلون مصر" هذا العام على خداع ضيوفه من خلال إيهامهم بأنهم يشاركون في لجنة تحكيم برئاسة الفنانة نوال الزغبي، قبل أن يجدوا أنفسهم في مواقف مثيرة مليئة بالرعب والكوميديا. ومن بين المقالب التي تم تنفيذها:

أسرّة متحركة تضع الضيف في مواقف محرجة.

حقن بمواد غامضة لزيادة التوتر والقلق.

تقييد الضيف داخل مرمى كرات القدم في مشهد مرعب.

ظهور روبوتات ذكية تشارك في تنفيذ المقلب، مما يضيف عنصر المفاجأة والخيال العلمي.



قائمة ضحايا رامز جلال في الموسم الحالي

شهد الموسم الحالي استضافة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، الذين وقعوا في فخ مقالب رامز جلال. من أبرز هؤلاء النجوم:

الفنانة فيفي عبده

الفنان أحمد العوضي

النجمة إلهام شاهين

المطرب حسام حبيب

المدير الفني حسام حسن

لاعب كرة القدم إمام عاشور

اللاعب المغربي أشرف بن شرقي

الفنان أحمد فهمي

النجم الشاب نور النبوي

الفنان مصطفى أبو سريع

الكوميديان محمد عبد الرحمن "توتا"

لاعب الزمالك ناصر منسي

اللاعب نبيل عماد دونجا

الفنان مصطفى غريب

الفنانة نور إيهاب



مواعيد عرض برنامج "رامز إيلون مصر"

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، مباشرة بعد الإفطار، عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد. ويأتي موعد العرض كالتالي:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة





برنامج "رامز إيلون مصر" يواصل تصدره للترند يوميًا بفضل أفكار مبتكرة ومقالب غير متوقعة تثير إعجاب المشاهدين. حلقة اليوم مع وسام أبو علي تعد واحدة من الحلقات المنتظرة التي ستشهد الكثير من المفاجآت. لا تفوتوا الحلقة اليوم بعد الإفطار لمتابعة أحداث مشوقة وضحك بلا حدود.

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