رامز إيلون مصر.. تفاصيل مؤلمة لـ مشكلات محمد عبد الرحمن مع القلب

ينتظر عشاق برامج المقالب عرض الحلقة 19 من برنامج «رامز إيلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، مساء اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة قناة MBC مصر، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

محمد عبد الرحمن ضحية الحلقة 19

في الحلقة التاسعة عشرة من البرنامج، يظهر الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، الشهير بـ«توتا»، كضحية جديدة لمقالب رامز جلال، رغم إصابته بمشكلة صحية في القلب، مما أثار قلق محبيه قبل عرض الحلقة. ويُعد محمد عبد الرحمن من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، وشارك في عدة أعمال ناجحة، ووجوده كضحية لهذه الحلقة يضيف طابعاً خاصاً من المرح والتشويق.

محمد عبد الرحمن "توتا" يكشف تفاصيل مرضه ونجاح عملية القلب المفتوح.. وظهوره المثير مع رامز جلال

بداية القصة.. اكتشاف المرض بالصدفة

كشف الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، التي بدأت بشكل مفاجئ بعد شعوره بآلام خفيفة ظنّها طبيعية. وأوضح أنه كان يعتقد أن التعب الذي يعاني منه مجرد إرهاق عادي، إلى أن قرر التوجه للمستشفى خلال فترة تصوير أحد أعماله، حيث أجرى أشعة كشفت عن انسداد في ثلاثة شرايين رئيسية بالقلب، وأن قلبه كان يعمل بنسبة 30% فقط.

لحظات صادمة قبل العملية

قال محمد عبد الرحمن: "الدكتور اتصدم لما شاف الأشعة، وقالّي المفروض كنت عملت دعامة أو باخد أدوية قلب.. وأنا ولا كنت عامل أي حاجة". وأضاف أنه خضع لقسطرة استكشافية وأكد له الأطباء ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح بشكل عاجل.

تفاصيل العملية.. وتوقف عن التدخين قبلها

روى الفنان الكوميدي تفاصيل يوم العملية قائلاً: "خدت شريان من رجلي والباقي من جوّه، وقبل ما أدخل قالولي لما تفوق متتخضش عشان هتكون على جهاز تنفس صناعي". وأكد أن القدر كان يمهّده للعملية، حيث كان قد أقلع عن التدخين قبلها بشهر ونصف وبدأ يفقد الوزن لتحسين حالته الصحية.

دعم الجمهور.. وسعادته بنجاح فيلم "الدعوة عامة"

بعد العملية، عبر محمد عبد الرحمن عن امتنانه لدعوات الناس وحبهم، مؤكداً أن هذا الحب ساعده في تجاوز هذه المحنة. كما احتفل بنجاح فيلمه "الدعوة عامة"، الذي لاقى قبولاً كبيراً من الجمهور، وأبدى سعادته بأنه خسر وزناً كبيراً انعكس على مظهره وصحته.



من هو محمد عبد الرحمن "توتا"؟

يُعد محمد عبد الرحمن واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر خلال السنوات الأخيرة. انطلق من مسرح مصر، واستطاع أن يثبت موهبته بخفة دمه، ثم شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، من بينها "الخطة العايمة" و"الدعوة عامة". معروف بقدرته على رسم الابتسامة بملامحه البسيطة وتعليقاته العفوية.

مشوار مستمر رغم الصعوبات

ورغم الظروف الصحية الصعبة، يواصل محمد عبد الرحمن عمله الفني ويطمح لتقديم المزيد من الأعمال المتميزة. ويحرص دائمًا على مشاركة جمهوره تفاصيل حياته، سواء عبر لقاءات إعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي.

في النهاية.. رسالة شكر من توتا

اختتم الفنان حديثه قائلاً: "الحمد لله على كل حاجة، وحابب أشكر كل الناس اللي دعوا لي، وربنا يكتب الصحة والسلامة للجميع".

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