رامز إيلون مصر ومواعيد الحلقة 18 والضحية الجديدة لـ رامز جلال

يستمر برنامج "رامز إيلون مصر" في إثارة الجدل يوميًا خلال شهر رمضان 2025، حيث يتساءل الجمهور يوميًا: من هو ضيف حلقة اليوم؟ ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

وفي الحلقة الثامنة عشر، وقع اختيار رامز جلال على الفنانة اللبنانية الشابة ستيفاني عطالله، لتكون الضحية الجديدة في واحدة من أكثر الحلقات انتظارًا من قبل محبي البرامج الترفيهية والمقالب.

من هي ستيفاني عطالله ضيفة الحلقة 18 في رامز إيلون مصر؟

تُعد ستيفاني عطالله من الفنانات الشابات الواعدات، من أصول لبنانية، وقدمت العديد من الأدوار الفنية المميزة التي لاقت إعجاب الجماهير. من بين أبرز أعمالها مسلسل "لعبة البنات"، الذي أظهر موهبتها الفنية وقدرتها على تقديم أدوار درامية متنوعة. لكن هذه المرة، ظهرت في موقف مختلف تمامًا، حيث وقعت ضحية لرامز جلال لأول مرة في حياته، وسط حالة من الرعب والدهشة التي تملكتها فور اكتشاف المقلب.

تفاصيل حلقة ستيفاني عطالله في برنامج رامز إيلون مصر

تعتمد فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على استدراج الضيوف بطرق غير مباشرة، حيث يتم خداعهم بأسلوب احترافي قبل وقوعهم في المقلب. وبحسب التسريبات، كانت ردة فعل ستيفاني عطالله مليئة بالمفاجآت والصراخ، حيث لم تتوقع أبدًا أن يتم الإيقاع بها في هذا المقلب المثير. ومن المتوقع أن تحظى هذه الحلقة بنسبة مشاهدة مرتفعة، نظرًا لجماهيرية ستيفاني عطالله بين الجمهور العربي.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر الحلقة 18

يبحث المشاهدون يوميًا عن مواعيد عرض حلقات برنامج "رامز إيلون مصر" لمتابعة الضيوف الجدد والمقالب الطريفة التي تشهدها الحلقات. وتُعرض الحلقة 18 من البرنامج اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة MBC مصر، كما تتوفر الإعادة على قناة MBC مصر 2 لاحقًا.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز إيلون مصر رمضان 2025

يمكن متابعة برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة MBC مصر، التي تحرص على تقديم برامج ترفيهية حصرية تناسب جميع أفراد الأسرة. ولمتابعة البرنامج بسهولة، إليكم بيانات ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة MBC مصر 1 الجديد 2025: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات



رامز جلال.. نجم المقالب الذي ينتظره الملايين في رمضان

منذ سنوات طويلة، يحظى رامز جلال بمتابعة واسعة من قبل الجمهور العربي بفضل برامجه المثيرة التي تعتمد على عنصر المفاجأة والمقالب الجريئة. ويواصل رامز في برنامج "رامز إيلون مصر" تقديم محتوى ترفيهي يمزج بين الكوميديا والرعب، مستضيفًا نجوم الفن والرياضة والإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.

كيف تشاهد برنامج رامز إيلون مصر؟

لمشاهدة حلقات برنامج "رامز إيلون مصر" ومتابعة أحدث المقالب يوميًا:

قم بضبط جهاز الرسيفر على تردد قناة MBC مصر الجديد.

تابع الحلقة يوميًا الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يمكنك متابعة ملخصات الحلقات والإعادة على منصة شاهد VIP وقناة MBC مصر 2.

الحلقة 18 من برنامج "رامز إيلون مصر" مع الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله تُعد واحدة من أبرز حلقات البرنامج لهذا العام، حيث يجمع رامز جلال بين المفاجآت والضحك والرعب في آنٍ واحد. إذا كنت من عشاق برامج المقالب، فلا تفوت هذه الحلقة الشيقة اليوم عبر شاشة MBC مصر.

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