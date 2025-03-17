ضحية رامز جلال في الحلقة 17.. فيفي عبده تقع في فخ رامز إيلون مصر

يستمر الفنان رامز جلال في خطف الأضواء خلال شهر رمضان 2025 ببرنامجه "رامز إيلون مصر"، حيث يترقب الجمهور يوميًا ضحية جديدة تقع في فخ مقالبه الطريفة والمثيرة. وقد تم الكشف أخيرًا عن ضحية الحلقة 17، وهي الفنانة القديرة فيفي عبده، التي تعود مجددًا لمواجهة مغامرات رامز الخطيرة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

فيفي عبده في مواجهة جديدة مع رامز جلال

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقع فيها فيفي عبده ضحية لمقالب رامز، فقد سبق أن ظهرت في مواسم سابقة وكانت ردود فعلها مليئة بالمفاجآت والصراخ. ومع أسلوبها العفوي وروحها المرحة، ينتظر الجمهور بشغف كيف ستكون ردة فعلها هذه المرة، وهل ستتمكن من مجاراة المقلب أم سيكون هناك رد فعل قوي كما عودتنا؟

تفاصيل عرض الحلقة 17 من "رامز إيلون مصر"

يمكن لمحبي البرنامج متابعة الحلقة المثيرة اليوم عبر قناة MBC مصر في المواعيد التالية:

العرض الأول: بعد أذان المغرب مباشرةً، أي في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، و7:00 مساءً بتوقيت السعودية.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر.

متابعة إلكترونية: يمكن مشاهدة الحلقات عبر منصة شاهد Vip لمحبي المشاهدة عبر الإنترنت.



تردد قناة MBC مصر لمتابعة البرنامج

لضبط تردد قناة MBC مصر على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة البرنامج بجودة عالية، إليكم التفاصيل:

التردد: 11823

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



برنامج رامز جلال: نجاح مستمر وملايين المشاهدات

حقق برنامج "رامز إيلون مصر" نسب مشاهدة عالية منذ انطلاقه في رمضان، حيث يستضيف نجوم الفن والرياضة ويضعهم في مواقف مثيرة ومقالب مفاجئة. وقد شهد هذا الموسم استضافة نجوم بارزين مثل:

أحمد العوضي

أحمد فهمي

إمام عاشور



وتُعد استضافة فيفي عبده في الحلقة 17 من أبرز الحلقات المنتظرة، نظرًا لشخصيتها القوية وتفاعلها الفريد مع المقالب.

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