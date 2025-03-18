تفاصيل توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة بين «IRSC» والشركة العربية للأسمنت

توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة.. أعلنت شركة IRSC لحلول الطاقة المتجددة، الشركة الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت، احدى أكبر شركات إنتاج الأسمنت في مصر.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية لتوقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة، ستزود IRSCالعربية للأسمنت بإمدادات مستدامة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من مصادر متجددة.

توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة

الموجز يقل لكم تفاصيل توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة، التي تشمل تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة.

ووفقًا لشروط توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة، ستتولى IRSC إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد.

التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية

ويؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.

توقيع اتفاقية شراء طاقة متجددة

من ناحيته، علق على هذه الاتفاقية البارزة، أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة IRSCقائلاً: "يشرفنا التعاون مع الشركة العربية للأسمنت، إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري، إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة، وإنّ IRSC تسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا، ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة."

انتاج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا

وبدوره، أكد سيرخيو ألكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يمثل تعاوننا مع IRSC خطوة رئيسية في سبيل تحقيق العربية للأسمنت لأهداف الاستدامة، فمن خلال الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة عبر هذه الشراكة، سنتمكن من تعزيز مكانتنا كشركة مسؤولة بيئيًا، وتحسين قدراتنا التنافسية بفضل تكاليف الطاقة المستدامة المنخفضة، وفي الوقت نفسه تمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية في التزامنا المستمر بالحفاظ على البيئة وكفاءة الطاقة."

ومن المرتقب أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي للعربية للأسمنت ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.

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