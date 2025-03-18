تليفر للإدارة باوتاوا كندا تكرم طالب جامعة مصر للمعلوماتية المتفوق مهند شعبان

أعلنت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن تكريم كلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة اوتاوا الكندية الطالب مهند شعبان، الطالب بكلية تكنولوجيا الاعمال بجامعة مصر للمعلوماتية الذي يستكمل دراسته حاليا بـ اوتاوا بكندا تقديرا لنتائجه الدراسية المتميزة في الفصل الأول لبرنامجه الدراسي بكندا الممتد لمدة عامين.

تكريم الطالب مهند شعبان بجامعة مصر للمعلوماتية

وقالت الدكتورة ريم بهجت ان مهند شعبان حصل على تقدير امتياز في مجموعة من المقررات الدراسية ذات المستوي الرفيع وهي مواد تحليلات الاعمال وتحليلات محاكاة الاعمال، والتنقيب في بيانات الاعمال، ومقدمة في الحوسبة، كما حصل على تقدير جيدا جدا في مادة مبادئ علم الاجتماع.

وأكدت فخر جامعة مصر للمعلوماتية بهذه النتائج المتميزة لمهند حيث حصل علي معدل تراكمي 9 وهي تعادل 3.9 من اجمالي 4 حسب التصنيف العالمي وهي نتيجة تعكس تفانيه في الدراسة وشغفه بالعلم، حيث ان مهند سبق وان حصل على المركز الرابع بين أوائل الثانوية العامة على مستوي الجمهورية، ولذا استفاد من منحة دراسية كاملة تقدمها مصر للمعلوماتية لأوائل الجمهورية تنفيذا للمبادرة الرئاسية لرعاية الطلاب المتفوقين.

تطوين علوم التكنولوجيا والبيانات والاتصالات في مصر

وأوضحت بهجت خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، أن الدولة تستهدف توطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني وتحليل الأعمال، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه المنح تأتي كاستثمار ذو جدوى عظيمة في العنصر البشري المؤهل لصياغة وصنع المستقبل، وهو ما تؤكده نتائج مهند الدراسية وزملائه من أوائل الثانوية العامة الدراسين بجامعتنا فمهند منذ التحاقه بجامعة مصر للمعلوماتية EUI في العام الدراسي 2021/2022 يحقق نتائج دراسية متميزة.

وأوضحت أن تفوق الطالب مهند شعبان تزداد أهميتها نظرا لتميزه في جامعة اوتاوا خاصة كلية تيلفر للإدارة التي تقع داخل حرم جامعة أوتاوا، فهي واحدة من أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال عالميًا، حيث تحمل الاعتماد الثلاثي المرموق (Triple Crown Accreditation). ولذا حرصنا في مصر للمعلوماتية على توقيع اتفاق مع هذه الجامعة المرموقة للتعاون معها في برنامج الدرجة المزدوجة الذي تقدمه EUI، مما يمنح طلابنا آفاقًا دراسية أوسع وفرصة لاكتساب خبرة عالمية قيمة.

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