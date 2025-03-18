ضحية رامز إيلون مصر ومعلومات عن ستيفاني عطالله ضيفة رامز جلال اليوم

اليوم، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة الثامنة عشر من برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي "رامز إيلون مصر"، والتي ستكون ضيفتها الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله. ويعد هذا الظهور الأول لها في هذا النوع من البرامج، حيث يتميز رامز جلال دائمًا باستدراج ضيوفه بطريقة ذكية ومفاجئة. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

موعد عرض الحلقة والقنوات الناقلة

يمكن مشاهدة حلقة ستيفاني عطالله في برنامج رامز إيلون مصر اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة MBC مصر 1. ويُعاد عرض الحلقة في أوقات مختلفة لتناسب جميع المتابعين.

تردد قناة MBC مصر 1 الجديد 2025

التردد: 12015

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات



من هي ستيفاني عطالله؟

ستيفاني عطالله هي ممثلة لبنانية شابة تألقت في السنوات الأخيرة بأدوارها المميزة في العديد من الأعمال الدرامية العربية. وُلدت ستيفاني في لبنان، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مميزًا في الساحة الفنية بفضل موهبتها الكبيرة وجمالها الطبيعي الذي خطف الأنظار. درست المسرح والتمثيل وبدأت مشوارها الفني مبكرًا، لتشارك في عدد من المسلسلات والأعمال التي حققت نجاحًا واسعًا.

أبرز أعمال ستيفاني عطالله

قدمت ستيفاني عطالله مجموعة من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب الجمهور العربي، من بينها مسلسل "لعبة البنات" الذي كان علامة فارقة في مسيرتها، إلى جانب مشاركاتها في أعمال درامية لبنانية وعربية مشتركة.

تفاصيل خطوبة ستيفاني عطالله

في سبتمبر 2023، أعلنت ستيفاني عطالله بشكل رسمي عن خطوبتها من الفنان اللبناني جوزيف عبّود، المعروف بلقب "زاف". جاء الإعلان عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورًا وفيديوهات من حفل الخطوبة الذي جمعها مع خطيبها في أجواء رومانسية مميزة. كتبت ستيفاني في منشورها: "أنت الأفلام والموسيقى والإلهام في كل دقيقة. أنت كل الأشياء التي أريدها من هذه الدنيا كلها ونقطة على السطر".

وأكدت ستيفاني أنها تعيش أجمل أيام حياتها برفقة خطيبها، الذي وصفته بأنه أفضل صديق لها، وأكدت أنها لم تؤمن بالحب غير المشروط قبل أن تلتقي به. ورغم مرور حوالي سنة ونصف على خطوبتهما، لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد الزواج بشكل رسمي.

رد فعل الجمهور

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الإعلان عن ظهور ستيفاني عطالله كضيفة في برنامج رامز جلال هذا العام. وتصدّر اسمها محركات البحث، خاصة أن الكثيرين ينتظرون رؤية رد فعلها في مواجهة المقلب لأول مرة.

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