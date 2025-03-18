دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025.. “اللهم سخر لي جميع خلقك”

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد أذان المغرب في اليوم الثامن عشر من رمضان 2025، يتسابق الصائمون لاغتنام لحظات ما قبل الإفطار بالدعاء والتضرع إلى الله، فهي من أوقات الاستجابة التي أوصى بها النبي ﷺ.

ويعد الدعاء في هذا الوقت فرصة عظيمة للمغفرة، والرزق، والقبول، حيث قال النبي ﷺ: “للصائم عند فطره دعوة لا تُرد”، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام.

دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

دعاء الصائم عند الإفطار من أعظم أوقات الدعاء المستجاب، حيث يجمع بين فضل الصيام وفضل الزمان في شهر رمضان المبارك، فالصيام من أحب العبادات إلى الله، كما ورد في الحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به" (رواه البخاري ومسلم). وقد وعد النبي ﷺ أن دعاء الصائم لا يُرد، حيث قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم حتى يفطر" (رواه ابن ماجة)، لذلك، يُستحب للصائم اغتنام هذه اللحظات المباركة بالدعاء، راجيًا المغفرة والقبول من الله عز وجل.

دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن غفلة النائمين، واغفر لي ذنوبي يا إله العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المذنبين.

اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك وعقابك، ووفقني فيه لقراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فيه الذهن والفطنة، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله فيه، بكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك، وألهمني لأداء شكرك بفضلك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، ومن عبادك الصالحين القانتين، ومن أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه الزلات والآثام، وارزقني دوام ذكرك، بتوفيقك يا هادي الضالين.

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، بكرمك يا ملجأ الآملين.

اللهم اجعل لي فيه نصيبًا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه إلى براهينك الساطعة، وخذ بيدي إلى مرضاتك الشاملة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.

دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح صدري بإنابة المخلصين، وأمّن خوفي برحمتك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني طريق الأشرار، وآوني برحمتك إلى دار القرار، يا إله العالمين.

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، وحقق لي حاجاتي وآمالي، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في الصدور، صلّ على محمد وآله الطاهرين.

اللهم نبّهني فيه لبركات أسحاره، وأنر قلبي بضياء أنواره، ووجّه جوارحي لاتّباع هديه، بنورك يا منوّر قلوب العارفين.

اللهم زدني من بركاته، وسهّل لي طريق الخير فيه، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديًا إلى الحق المبين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنة، وأغلق عني أبواب النار، ووفقني لتلاوة القرآن، يا من تنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

علمنا النبي محمد ﷺ كلمات نقولها عند دعاء الإفطار في رمضان، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان يقول عند الإفطار: "اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وقد أخرج هذا الحديث أبو داوود والحاكم والبيهقي، مما يؤكد استحباب هذا الدعاء عند الإفطار، حيث يجمع بين شكر الله على نعمة الطعام والإيمان والتوكل عليه.

دعاء قبل الافطار في 18 رمضان 2025

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