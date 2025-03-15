دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات.. اللهُم إني أسألك حُسنٌ الخَاتمة

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات، كل ليالي رمضان ليال مباركة وطيبة، ويستحب للمسلم أن يكثر من الطاعات والعبادات فيها، ويستعرض الموجز في التقرير التالي عدد من الأدعية المباركة في ليلة النصف من رمضان.

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات، ولكن نود أن ننوه أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء معين في ليلة النصف من رمضان.

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات

دعاء ليلة النصف من رمضان وأفضل العبادات، يستحب للعبد في أيام وليالي رمضان أن يكثر من الذكر، ولا ينسى قيام الليل، يتلو ما تيسر له من القرآن الكريم، يخرج الصدقات، يصل رحمه.

أدعية مباركة في رمضان

- اللهُم إني أسألك حُسنٌ الخَاتمة

- اللهم اࢪزقنيِ توبة نصوحة قبل الموت

- اللهُم يا مُقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

- اللَّهم إنَّك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنّا

- اللهم انزل علينا لطفك أينما ذهبنا ، ويسر لنا الخير كلما طلبنا ، وارزقنا من حيث لا نحتسب ، وهب لنا دوام النعمة ، وشمول الرحمة ، وسعة العيش ، ودوام العافية ، واجعلنا من عبادك المتقين الابرار.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا.

‏- اصلحني يارب، بارك لي في عمري.

- اللهم ارح قلبي ونفسي وجسدي وابعد عني مايزعج خاطري ربي كن معي بكل لحظة أمر بها يارب مدني بصبر ليس له أخر ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي.

- ربي اسالك ان تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهُم إني أعوذ بك من كسرة النفس ومن سواد القلب ومن يوم لا حياة فيه و أبتسامه لا روح فيها وأعوذ من روح مجروحه لا شفاء لها ومن أحلام ميتة لا حياه فيها وأعوذ بك من نوم بلا راحة و أستيقاظ بلا هدف وأعوذ بك من ذلة السؤال وتقلب الأحوال ومن وفاة الروح قبل وفاة الجسد.

- اللهُمَّ باعد بيني وبين الإكتئاب، وعالجني من التقصير في الصلوات، ولا تبتليني بهمومٍ لا أتحملها، وإجعلني بفضلك مُستجاب الدعوات .



- اللهم اجعل النور النافع في قلبي وبصري، والشياطين منهزمين عني، والصالحين قرنائي، والعلماء أصفيائي، والجنة مأواي والفوز نجاتي، برحمتك يا أرحم الراحمين.

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