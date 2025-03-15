موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.. كل الأيام

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يستعرض الموجز للقراء في السطور التالية موعد أذان الفجر ووقت الإمساك فيما تبقى من أيام شهر رمضان وذلك بحسب إمساكية محافظة القاهرة.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان المغرب 6:03 مساء - الإمساك: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد الإمساك وأذان الفجر في شهر رمضان

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وإليكم قائمة بموعد الإفطار والإمساك لعدد من شهر أيام رمضان المبارك المقبلة.

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان المغرب: 6:03مساء - الإمساك: 4:18 صباحًا.

- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان المغرب: 6:04مساءً - الإمساك: 4:17 صباحًا.

ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان المغرب: 6:05 مساءً - الإمساك: 4:16 صباحًا

- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان المغرب:6:05 مساءً - الإمساك: 4:14 صباحًا.

- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان المغرب: 6:06 مساءً - الإمساك: 4:13 صباحًا.

- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان المغرب: 6:06 مساءً - الإمساك: 4:12 صباحًا.

مواعيد الإمساك وأذان الفجر من 21 لآخر رمضان

- يوم 21 رمضان (الجمعة): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:11 صباحًا

- يوم 22 رمضان (السبت): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:09 صباحًا

- يوم 23 رمضان (الأحد): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:08 صباحًا

- يوم 24 رمضان (الاثنين): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:07 صباحًا

- يوم 25 رمضان (الثلاثاء): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:05 صباحًا

- يوم 26 رمضان (الأربعاء): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:04 صباحًا

- يوم 27 رمضان (الخميس): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:03 صباحًا

- يوم 28 رمضان (الجمعة): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:01 صباحًا

- يوم 29 رمضان (السبت): أذان الفجر: 3:30 صباحًا، الإمساك: 4:00 صباحًا

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