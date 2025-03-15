تعرف على عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام .. مع حلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2025، يواصل المسلمون في مختلف أنحاء العالم صيامهم في أجواء روحانية مميزة.

وتختلف ساعات الصيام من بلد إلى آخر حسب الموقع الجغرافي، حيث تتفاوت ساعات النهار وطول فترة الصيام من منطقة إلى أخرى، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025، مع تسليط الضوء على التأثيرات المحتملة لهذه المدة على حياة الصائمين في مختلف البلدان.

عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 15 رمضان 2025

يترقب المسلمون في مختلف أنحاء البلاد موعد أذان المغرب اليوم، 15 من رمضان 2025، الذي سيكون في تمام الساعة 6:04 مساءً، وتعد هذه اللحظة من أبرز لحظات اليوم الرمضاني، حيث يبدأ الصائمون في تناول إفطارهم بعد يوم طويل من الصيام، ومع اقتراب وقت الإفطار، يحرص الجميع على الالتزام بالوقت المحدد للدعاء والإفطار، وسط أجواء روحانية تعم الأجواء في هذا الشهر المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم 15 رمضان 2025

في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 2025، تبلغ مدة الصيام 13 ساعة و45 دقيقة. يبدأ المسلمون صيامهم مع أذان الفجر في الساعة 4:38 صباحًا، ويستمرون في الصيام حتى موعد أذان المغرب في الساعة 6:04 مساءً، وتعد هذه المدة من الصيام أحد التحديات التي يواجهها المسلمون، حيث يتطلب الأمر الصبر والتحمل، وهو ما يعزز من الروحانية والتقوى خلال هذا الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025

دعاء مستجاب قبل الافطار

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسالك من خير ما سألَك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسالك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسالك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسالك القصد في الفقر والغنى، وأسالك نعيمًا لا ينفد، وأسالك قرة عين لا تنقطع، وأسالك الرضا بعد القضاء، وأسالك برد العيش بعد الموت، وأسالك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرّة، ولا فتنة مضلّة. اللهم زينا بزينة الإيمان، ووفقنا للهداية.

عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم إني أسالك يا الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

عدد ساعات الصيام في 15 رمضان 2025

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