موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات.. فاضل كام ساعة؟

موعد أذان الظهر.. مع بداية يوم السبت 15 رمضان 1446 هـ، الموافق 15 مارس 2025، يترقب المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية موعد أذان الظهر لأداء الصلاة في ثاني أيام النصف من الشهر الفضيل، بحسب الحسابات الفلكية، يختلف موعد أذان الظهر من مدينة لأخرى في مصر، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة الوقت الدقيق لأداء الصلاة في الوقت المحدد.

يشهد هذا اليوم أيضًا التزام المسلمين بإتمام صيامهم وقيامهم بأداء العبادات المختلفة، حيث يتم الإعلان عن أوقات الصلاة عبر إمساكيات شهر رمضان الخاصة بكل مدينة لتلبية احتياجات المؤمنين في مختلف المناطق، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد اذان الظهر اليوم السبت 15 رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 12:05 مساءً

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 12:09 مساءً

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: 12:01 مساءً

موعد أذان الظهر فى محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ: 11:52 صباحًا

موعد أذان الظهر في أسوان: 11:59 صباحًا

موعد أذان الظهر في مطروح: 12:20 مساءً

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى مدينة الغردقة

موعد أذان الظهر في الغردقة: 11:53 صباحًا

موعد أذان الظهر في طنطا: 12:05 مساءً

موعد أذان الظهر في المنصورة: 12:03 مساءً

موعد أذان الظهر فى محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 12:04 مساءً

موعد أذان الظهر في سوهاج: 12:02 مساءً

موعد أذان الظهر في بني سويف: 12:04 مساءً

موعد أذان الظهر

متي ينتهي وقت صلاة الظهر؟

ينتهي وقت صلاة الظهر عندما يصبح ظل الشيء مساوياً لطوله، باستثناء ظل الزوال. وهذا هو مذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة والظاهريَّة، ورواية عن أبي حنيفة، وقد حكي الإجماع على ذلك.

ومن الأدلَّة من السنة النبوية، ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "إذا صليتم الفجر فإن وقته إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإن وقته إلى أن يحضر العصر..."، مما يدل على أن وقت الظهر ينتهي عند بداية وقت العصر.

موعد أذان الظهر

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