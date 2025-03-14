موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان 2025 في محافظات مصر

يترقب الصائمون في مختلف المحافظات المصرية موعد أذان المغرب للإفطار في اليوم الرابع عشر من رمضان. وفيما يلي مواعيد أذان المغرب في أبرز المحافظات، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

القاهرة والجيزة: 6:03 مساءً

الإسكندرية: 6:08 مساءً

الأقصر وأسوان: 5:57 مساءً

بورسعيد والإسماعيلية: 6:00 مساءً

سوهاج وقنا: 5:59 مساءً



مع حلول أذان المغرب، يبدأ المسلمون إفطارهم، حيث يوصى بالسنة النبوية بتناول التمر والماء قبل الانتقال إلى الوجبة الرئيسية.

فوائد الصيام وتأثيره على الجسم

الصيام له العديد من الفوائد الصحية والروحية، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم، وتعزيز صحة القلب، وتنظيم مستويات السكر في الدم. كما أن الامتناع عن الطعام والشراب خلال النهار يعزز من قدرة الجسم على التخلص من السموم، ويمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة.

وجبة الإفطار وأهميتها

الإفطار هو الوجبة الأساسية بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام، لذا من المهم أن يكون متوازنًا ومغذيًا. يُفضل البدء بالتمر والماء، ثم تناول وجبة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والخضروات للحفاظ على طاقة الجسم طوال الليل.

ومع دخول النصف الثاني من رمضان، يزداد الشعور بأهمية هذه الأيام المباركة، حيث يسعى المسلمون إلى تكثيف العبادات والاستعداد للعشر الأواخر التي تحمل ليلة القدر، خيرٌ من ألف شهر.

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