موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان بجميع المحافظات ومواقيت الصلاة

موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان.. يحرص المسلمون في مختلف أنحاء مصر على معرفة موعد أذان المغرب يوميًا، خاصة في المناسبات الدينية وأيام الصيام، حيث يُحدد الأذان وقت الإفطار للصائمين.

ويختلف موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان من محافظة لأخرى بفارق دقائق قليلة، وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان

الموجز ينقل لكم تفاصيل موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان، إذ يتم تحديد مواعيد الأذان وفقًا لحسابات الهيئة العامة للمساحة المصرية ودار الإفتاء، التي تعتمد على الحسابات الفلكية لضبط أوقات الصلاة في جميع المحافظات.

وتزداد عمليات البحث عن موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان خلال الأيام المباركة، مثل شهر رمضان، وأيام صيام النوافل والإثنين والخميس والأيام البيض.

بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب اليوم 13 رمضان في بعض المحافظات كالتالي:

القاهرة – 6:02 مساءً

– 6:02 مساءً الإسكندرية – 6:07 مساءً

– 6:07 مساءً الغربية – 6:03 مساءً

– 6:03 مساءً المنصورة – 6:01 مساءً

– 6:01 مساءً الشرقية – 6:01 مساءً

– 6:01 مساءً أسيوط – 6:03 مساءً

– 6:03 مساءً سوهاج – 6:01 مساءً

– 6:01 مساءً الإسماعيلية – 5:58 مساءً

– 5:58 مساءً الفيوم – 6:04 مساءً

– 6:04 مساءً شرم الشيخ – 5:50 مساءً

– 5:50 مساءً العلمين – 6:11 مساءً

– 6:11 مساءً المحلة الكبرى – 6:03 مساءً

– 6:03 مساءً السويس – 5:57 مساءً

– 5:57 مساءً دمياط – 6:00 مساءً

– 6:00 مساءً بورسعيد – 5:58 مساءً

– 5:58 مساءً المنوفية – 6:01 مساءً

وتجدر الإشارة إلى أنه هنا العديد من المواطنين يبحثون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفى 2025 فى محافظات مصر، والتي تحل خلال أيام قليلة وينتهي موسم الشتاء مع انتهاء التوقيت الشتوي الحالي، ويبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023.

حسب ما جاء بقانون التوقيت الصيفي، يكون التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى، وبناء عليه يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025.

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