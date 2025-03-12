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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 رمضان ومواقيت الصلاة

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم.. وفي اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك عام 1446 هـ، وهو الموافق يوم 12 مارس 2025، حيث يترقب المسلمون في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان المغرب،.

ويمثل هذا الأذان هو انطلاق صلاة المغرب، التي تعتبر من السنن العظيمة في هذا الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

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موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر 

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