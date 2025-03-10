موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025، أوضحت إمساكية رمضان والتي أعدتها الهيئة المصرية للمساحة تفاصيل شهر رمضان الكريم من حيث مواقيت الصلوات الخميس، وكذلك السحور والإفطار وغيره من المواعيد.

موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025، ويعتبر موعد أذان المغرب من أهم مواقيت شهر رمضان الكريم، وذلك لكونه إيذان بإنتهاء فترة الصوم وإمكانية تناول الطعام والشراب.

مأذنة

موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025، ويبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025، نظرًا لاختلاف مواعيد الصلاة من يوم لآخر ومن محافظة لآخرى، ويستعرض الموجز موعده.

موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025

وإليك قائمة بموعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025، وذلك على النحو التالي:

- موعد أذان المغرب في القاهرة: 6:00 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسكندرية: 6:05 مساءً

- موعد أذان المغرب في طنطا: 6:01 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنصورة: 5:59 مساءً

- موعد أذان المغرب في الزقازيق: 5:59 مساءً

- موعد أذان المغرب في أسيوط: 6:01 مساءً

- موعد أذان المغرب في سوهاج: 5:59 مساءً

موعد أذان المغرب في اليوم العاشر من رمضان 2025 في محافظات مصر

- موعد أذان المغرب في بني سويف: 6:01 مساءً

- موعد أذان المغرب في المنيا: 6:03 مساءً

- موعد أذان المغرب في قنا: 5:56 مساءً

- موعد أذان المغرب في أسوان: 5:55 مساءً

- موعد أذان المغرب في مطروح: 6:16 مساءً

- موعد أذان المغرب في الغردقة: 5:51 مساءً

- موعد أذان المغرب في الخارجة: 6:06 مساءً

- موعد أذان المغرب في الإسماعيلية: 5:56 مساءً

- موعد أذان المغرب في دمياط: 5:57 مساءً

- موعد أذان المغرب في السلوم: 6:24 مساءً

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