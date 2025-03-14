موعد أذان الفجر في مختلف محافظات مصر اليوم الجمعة 14 رمضان
يحرص المسلمون في جميع أنحاء مصر على معرفة مواقيت الصلاة يوميًا، خاصة أذان الفجر، لما له من فضل عظيم في أداء صلاة الفريضة في وقتها وبداية اليوم بالعبادة، وتختلف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت أذان الفجر في مختلف المحافظات لتسهيل معرفة التوقيت الدقيق لكل منطقة.
موعد أذان الفجر في القاهرة:4:40 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:44ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:40ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:42ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:40ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:40 ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:36ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:55 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:35 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:36 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:03 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:27 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:27
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:30ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:42ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:41ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:39ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:39ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:25ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:34ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:29ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:42 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:36ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:37 ص
اقرأ أيضاً:
موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 رمضان في المحافظات
موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في مختلف المحافظات
- الفجر
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في المنصورة
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
- موعد أذان الفجر في طنطا
- موعد أذان الفجر في الأسكندرية
- موعد أذان الفجر في القاهرة
- موعد أذان الفجر في محافظة العريش
- جريدة الموجز
- موقع الموجز
- الموجز