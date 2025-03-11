موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يهتم الكثير من المسلمين بمتابعة إمساكية شهر رمضان الكريم، لذا يستعرض الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر والإمساك خلال أيام الشهر الفضيل القادمة.

موعد أذان الفجر والإمساك حتى آخر رمضان

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - اليوم الحادي عشر من رمضان 11 مارس أذان الفجر: 4:43 صباحًا - الإمساك: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - اليوم الثاني عشر من رمضان 12 مارس أذان الفجر: 4:42 صباحًا - الإمساك: 4:22 صباحًا.

- اليوم الثالث عشر من رمضان 13 مارس أذان الفجر: 4:41 صباحًا - الإمساك: 4:21 صباحًا.

إمساكية شهر رمضان

- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان الفجر: 4:39 صباحًا - الإمساك: 4:19 صباحًا

- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان الفجر: 4:38 صباحًا - الإمساك: 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر و الإمساك في رمضان

- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان الفجر: 4:37 صباحًا - الإمساك: 4:17 صباحًا.

ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان الفجر: 4:36 صباحًا - الإمساك: 4:16 صباحًا

- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان الفجر: 4:34 صباحًا - الإمساك: 4:14 صباحًا.

- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان الفجر: 4:33 صباحًا - الإمساك: 4:13 صباحًا.

- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان الفجر: 4:32 صباحًا - الإمساك: 4:12 صباحًا.

جدير بالذكر أنه يستحب أن يكثر المسلمين بالدعاء إلى الله تعالى والتضرع له والإكثار من الذكر وخاصة في الشهر الكريم، لنفحاته وبركاته الطيبة.

جدير بالذكر أن هذه المواقيت خاصة بمحافظة القاهرة فقط، وعلى المقيمين خارج العاصمة متابعة الإمساكية الخاصة بالمدينة أو المحافظة المقيمين فيها.

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