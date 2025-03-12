موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يستعرض الموجز في التقرير التالي موعد أذان الفجر ووقت الإمساك فيما تبقى من أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وبحسب إمساكية رمضان للعام الجاري 2025-1446 فإن وقت أذان الفجر والإمساك سيكون على النحو التالي:
موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك
ويأتي موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، على النحو التالي:
- اليوم الثاني عشر من رمضان 12 مارس أذان الفجر: 4:42 صباحًا - الإمساك: 4:22 صباحًا.
- اليوم الثالث عشر من رمضان 13 مارس أذان الفجر: 4:41 صباحًا - الإمساك: 4:21 صباحًا.
إمساكية شهر رمضان 2025
- اليوم الرابع عشر من رمضان 14 مارس أذان الفجر: 4:39 صباحًا - الإمساك: 4:19 صباحًا
- اليوم الخامس عشر من رمضان 15 مارس أذان الفجر: 4:38 صباحًا - الإمساك: 4:18 صباحًا.
موعد أذان الفجر و الإمساك في رمضان
- اليوم السادس عشر من رمضان 16 مارس أذان الفجر: 4:37 صباحًا - الإمساك: 4:17 صباحًا.
ح اليوم السابع عشر من رمضان 17 مارس أذان الفجر: 4:36 صباحًا - الإمساك: 4:16 صباحًا
- اليوم الثامن عشر من رمضان 18 مارس أذان الفجر: 4:34 صباحًا - الإمساك: 4:14 صباحًا.
- اليوم التاسع عشر من رمضان 19 مارس أذان الفجر: 4:33 صباحًا - الإمساك: 4:13 صباحًا.
- اليوم العشرون من رمضان 20 مارس أذان الفجر: 4:32 صباحًا - الإمساك: 4:12 صباحًا.
جدير بالذكر أن هذه المواقيت المذكورة في الموضوع متعلقة بمحافظة القاهرة، ويمكن للمقيمين خارج العاصمة الاطلاع على إمساكية الشهر لباقي المحافظات من خلال موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، حيث أعدت إمساكية مفصلة لكل مدن ومحافظات الجمهورية.
ويستحب للمسلم أن يكثر ويتضرع إلى الله خلال أيام الشهر الفضيل، فهو أيام معدودات ولكنه بركاته لا تحصى.
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