موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025.. الساعة كام النهاردة؟

موعد صلاة التراويح .. مع دخول اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يواصل المسلمون في مختلف أنحاء العالم أداء شعائر العبادة وسط أجواء روحانية مميزة، ومن أبرز هذه الشعائر صلاة التراويح، التي تُؤدى بعد صلاة العشاء في المساجد، وهي من السنن المستحبة في هذا الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025، والتي تختلف حسب التوقيت المحلي لكل منطقة، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025 في العديد من المدن لتسهيل معرفة الوقت المناسب لأداء هذه العبادة.

موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

لتوضيح كيفية أداء صلاة التراويح خطوة بخطوة، يبدأ المسلم أولاً بأداء صلاة العشاء التي تتكون من أربع ركعات، ثم يصلي سنة العشاء وهي ركعتان، بعد ذلك، يؤدي صلاة التراويح، ويمكن لكل مسلم أن يؤدي عدد الركعات بحسب قدرته، ويكافئه الله على ذلك بثواب وأجر عظيم.

بعد صلاة التراويح، يؤدي المسلم صلاة الشفع التي تتكون من ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة الكافرون، ثم يأتي وقت صلاة الوتر، حيث يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم يركع ويرتفع بالدعاء، داعياً الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويشمل دعاءه المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم يسجد.

موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة التراويح ليست فرضًا، بل هي سنة مؤكدة، والدين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولذلك، فإن المسلم الذي يؤدي عشرين ركعة يُثَاب على ذلك ويعتبر قد أتى بالكمال، ولكن من لم يستطع أداء هذا العدد يمكنه أن يصلي ما في استطاعته، ويظل مأجورًا أيضًا.

وأضافت دار الإفتاء أنه لا يُعتبر تاركًا للفرض إذا لم يتمكن من أداء العشرين ركعة، لأن صلاة التراويح ليست فريضة، بل سنة، وفيما يخص الجلوس بين كل أربع ركعات، فذلك مستحب، وكذلك بين الترويحة الخامسة وصلاة الوتر. أما في فترة الانتظار، فإن المسلمين في كل بلد مخيرون بين قراءة القرآن، التسبيح، أو أداء ركعات فردية، أو الانتظار في صمت.

موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

يكون وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وصلاة ركعتين سنة العشاء، وتمتد صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء حتى قبيل الفجر، وبما أن أذان العشاء اليوم الساعة 7:10 مساءً، فإن صلاة التراويح ستبدأ بعد ذلك مباشرة، أي حوالي الساعة 7:15 مساءً تقريبًا.

موعد صلاة التراويح في 12 رمضان 2025

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