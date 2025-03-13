موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 رمضان في المحافظات
يحرص المسلمون في مختلف المحافظات المصرية على معرفة مواعيد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بالصلاة والعبادة، خاصة خلال الأشهر المباركة، ويعد توقيت أذان الفجر أحد المواعيد الأساسية التي تختلف من مدينة لأخرى وفقًا لموقعها الجغرافي.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد صلاة الفجر اليوم الخميس 13 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:41ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:45 ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:41ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:40ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:43ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:41ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:41ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:44 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:56 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:32 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:36ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:38 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:04ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:28 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:23 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:31ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:43ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:42ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:40 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:40 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:27ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:35ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:37 ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:38 ص
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- موعد أذان الفجر في الزقازيق
- موعد أذان الفجر في أسيوط
- موعد أذان الفجر في سوهاج
- موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
- موعد أذان الفجر في المنيا
- موعد أذان الفجر في قنا
- موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
- موعد أذان الفجر في مطروح
- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
- موعد أذان الفجر في دمياط
- موعد أذان الفجر في السلوم
- موعد أذان الفجر في نويبع
- موعد أذان الفجر في حلايب
- موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
- موعد أذان الفجر في الفيوم
- موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
- موعد أذان الفجر في الحامول
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