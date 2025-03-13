موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 رمضان في المحافظات

يحرص المسلمون في مختلف المحافظات المصرية على معرفة مواعيد أذان الفجر، لما له من أهمية كبيرة في بدء يومهم بالصلاة والعبادة، خاصة خلال الأشهر المباركة، ويعد توقيت أذان الفجر أحد المواعيد الأساسية التي تختلف من مدينة لأخرى وفقًا لموقعها الجغرافي.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد صلاة الفجر اليوم الخميس 13 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:41ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:45 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:41ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:40ص



موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:43ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:41ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:41ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:37 ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:56 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية





موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:36ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:04ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:28 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:23 ص

موعد أذان الفجر



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:31ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:43ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ





موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:42ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:40 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:40 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:27ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:35ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:43 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:37 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:38 ص

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